Že si americký prezident Donald Trump dělá, co chce, na to už jsme zvyklí. Proto snad ani nikoho nepřekvapilo, když na pohřeb papeže Františka dorazil v téměř zářivě modrém obleku. V daném kontextu je dost nevhodný. O to překvapivější je, že na pohřeb dorazil v barevném šatu i princ William. Modré krvi sluší snad jen modrý oblek?

Podívejte se do grafiky.