Co změnit ve svém životním stylu, aby se vaše kariéra konečně posunula

Ať už patříte k lidem, kteří touží postoupit po korporátním žebříčku, nebo naopak chcete vybudovat úspěšný vlastní byznys, bez určitých změn v životním stylu to nepůjde. Denní návyky formují i naši pracovní rutinu: zlozvyky nás brzdí, zatímco některé volby v oblasti životního stylu mohou zásadně ovlivnit i naši kariérní dráhu.

1. Pracujte na své sebedůvěře: právě ona je klíčem ke kariérním úspěchům. Bez víry ve své schopnosti nemáte šanci vybudovat úspěšný podnik ani se posunout ve velké firmě. Jen lidé se zdravou sebedůvěrou jsou schopni nabídnout kreativní a efektní řešení, chopit se příležitostí, které jsou pro jejich kariéru prospěšné, a nezaleknout se u každé překážky. Pokud cítíte, že vám sebedůvěra z principu chybí, pracujte na ní: na trhu je bezpočet knížek, ale také koučů a terapeutů.

2. Nezanedbávejte své fyzické zdraví. Je to jeden ze základních pilířů zdravé sebedůvěry. Tělo máme jenom jedno a mělo by fungovat co nejlépe. Dbejte na správnou životosprávu, omezte alkohol a cigarety a věnujte se pravidelnému cvičení, které vám dodá energii a přidá na produktivitě.

3. Investujte do sebe. S tím souvisejí i předešlé body. Úspěch obvykle nepřichází zdarma a bude to vyžadovat váš čas i peníze, abyste rozšířila svoje vzdělání, doplnila nové dovednosti, získala potřebné diplomy nebo certifikáty.

4. Převezměte zodpovědnost. Není to lehký úkol, jelikož je potřeba přihlásit se ke svým chybám, nevymlouvat se a neházet to na kolegy. Nikdo není dokonalý - ideální reakcí je proto uznat svůj omyl a pokusit se o co nejrychlejší nápravu. Poučte se z chyb do budoucna a aktivně se jich snažte vyvarovat.

5. Plánujte a organizujte. Každý máme k dispozici jen omezený čas, takže to, jak si jej rozvrhnete, má zásadní vliv na vaši kariéru. Sestavte si žebříček priorit každé ráno a postupujte od toho nejdůležitějšího úkolu. Začněte hned zrána, abyste získala náskok a využila den co nejproduktivněji.

6. Mějte přehled o svých financích. Přežíváte od výplaty k výplatě? Něco bude nejspíš špatně. Pokud vyděláváte adekvátně své profesi, chyba bude nejspíš v tom, že utrácíte víc, než je potřeba. Udělejte si podrobný rozpočet a důkladně zvažte své výdaje - tento krok je stejně nevyhnutelný v případě, že vedete vlastní podnik. Adekvátní management financí vám pomůže soustředit tok peněz směrem k úspěchu, místo toho, abyste utrácela za zbytečnosti.

7. Nezapomeňte odpočívat. Ačkoli jsou rady ke kariérnímu postupu obvykle dravé, ničeho se vám nepovede dosáhnout ve stavu absolutního vyčerpání. Život není jenom o práci; dbejte na dodržování pracovních hodin, dopřejte si ideálně i luxus nezvedat telefony a dopřejte si čas určený jen vám, rodině a přátelům. Teprve pak se budete moct lépe soustředit na svou práci.