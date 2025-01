V dnešním světě, kde jsou technické dovednosti nepostradatelné, se často zapomíná na to, co nás skutečně odlišuje. Co je tím klíčovým faktorem, který rozhoduje o našem profesním úspěchu i kvalitních osobních vztazích? Odpovědí jsou měkké dovednosti neboli soft skills, které jsou stále více ceněné nejen v pracovní sféře, ale i v osobním životě.