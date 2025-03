Vyhrajte vstupenky na konferenci TOP Ženy Česka 2025

Inspirativní řečnice, silné příběhy a jedinečné networkingové příležitosti – to vše přinese prestižní konference TOP Ženy Česka 2025. Chcete být u toho? Zapojte se do naší soutěže, správně odpovězte na soutěžní otázku a získejte vstupenky zdarma! Soutěž běží jen do 22. března 2025 – zapojte se hned!