První únorový týden přináší znatelné rozhýbání energií. Některé situace, které se zdály zaseknuté nebo dlouho stagnovaly, se dávají znovu do pohybu a nutí nás reagovat rychleji, než bychom čekali. Zároveň ale roste napětí v komunikaci a vztazích – stačí málo a z drobnosti může vzniknout zbytečný konflikt. Klíčové proto bude zpomalit, přemýšlet dřív, než promluvíme, a nenechat se strhnout momentální emocí.
Horoskop od 2. do 8. února: Co bylo zaseknuté, se konečně pohne. Ale jen když nebudete jednat impulzivně
Týden od 2. do 8. února přinese dynamiku v komunikaci, práci i v partnerských tématech. Uran se obrací do přímého směru a některé věci se dají konečně do pohybu, zároveň ale hrozí zbrklé reakce a zbytečné konflikty. Podívejte se, co čeká právě vaše znamení ve zdraví, kariéře a vztazích.
Tento týden je o realistickém pohledu na sebe i na druhé. Ukazuje, kde už není možné něco přehlížet, a kde je naopak šance udělat důležitý krok vpřed – v práci, v osobních plánech i v lásce. Některá znamení pocítí silnější tlak na výkon, jiná budou řešit vztahovou nejistotu nebo únavu. V každém případě ale platí, že co teď nastavíte, může ovlivnit celé následující týdny.
Beran
Zdraví
Začátkem týdne můžete ještě vnímat dozvuky víkendového úplňku ve Lvu, který rozproudil vaši energii. Váš vládce Mars prochází Vodnářem, což vám sice dodává elán ke společenským aktivitám, ale hrozí i přepínání sil – nezapomínejte odpočívat. Pozor zejména kolem středy, kdy může nečekaný stres (vliv kvadratury Merkuru s Uranem) oslabit vaši imunitu. Ke konci týdne se Merkur přesouvá do Ryb a vy můžete pociťovat psychickou únavu; dopřejte si proto dostatek spánku a klid na dobití sil. Celkově je ale vaše fyzická kondice dobrá, jen dbejte na rovnováhu mezi aktivitou a odpočinkem.
Kariéra
V práci a kariéře se vám nyní vyplatí spolupráce a budování kontaktů. Slunce i další planety ve Vodnáři zvýrazňují oblast přátel a týmové spolupráce, takže neváhejte sdílet své nápady s kolegy a zapojit se do kolektivních projektů. Síťování může přinést nečekané příležitosti – Uranův obrat do přímého směru naznačuje, že dosud pozdržené změny ve financích či kariéře se dají znovu do pohybu. Ve středu však pozor na unáhlená rozhodnutí kolem peněz nebo smluv (vliv kvadratury Merkuru a Uranu) – raději vše dvakrát promyslete. Ke konci týdne, s Merkurem přecházejícím do Ryb, se tempo může zpomalit – důležité schůzky či podpisy raději vyřiďte dříve. Celkově máte šanci dosáhnout pokroku díky spolupráci s ostatními; stačí být otevření novým nápadům a nebát se vystoupit z komfortní zóny.
Vztahy
Vztahy a láska jsou tento týden ovlivněny spíše nepřímo. Mnoho vaší energie směřuje do společenského života a přátel (Venuše a Mars ve Vodnáři ve vašem sektoru přátel), což může znamenat, že svobodní Berani potkají potenciální partnery právě prostřednictvím známých nebo na skupinových akcích. Úplněk ve Lvu na konci minulého týdne osvětlil oblast romantiky – mohli jste si ujasnit, co v lásce opravdu chcete a potřebujete. Pokud ve vás vyvrcholily city k určité osobě, nyní zvažujete, jak dál; ať už jde o prohloubení vztahu, nebo naopak uzavření jedné kapitoly. Partnerské vztahy nyní těží z přátelství – sdílejte se svým protějškem své plány a sny, zapojte ho do svého společenského okruhu. Ve druhé polovině týdne však můžete být uzavřenější (Merkur se přesouvá do Ryb a stahuje se do ústraní), proto je dobré dát partnerovi najevo, že potřebujete i čas pro sebe. O víkendu může dojít k nečekanému překvapení ve vztazích vlivem Uranu a Venuše ve vzájemném napětí – například starý známý projeví zájem, nebo pocítíte potřebu větší svobody. Reagujte s rozvahou a vyhnete se zbytečným nedorozuměním.
Býk
Zdraví
Začátek února pro Býky znamená potřebu zaměřit se na duševní pohodu a odpočinek. S nástupem Saturnu a Neptunu do vašeho dvanáctého domu (podvědomí) se otevírá důležitá etapa duševní hygieny – je načase zpracovat staré stresy a nedořešené záležitosti, které mohou nepříznivě ovlivňovat vaše zdraví. Uran ve vašem znamení se tento týden otáčí do přímého směru, což může vyvolat krátkodobé napětí nebo neklid. Můžete pociťovat nervozitu či změny energie, proto nezapomínejte na relaxační techniky a dostatek spánku. V polovině týdne prochází Měsíc znamením Vah (vaše zóna zdraví), a to je vhodná chvíle zavést rovnováhu do denního režimu – například upravit jídelníček či si naplánovat lékařskou prohlídku. Celkově je na tom vaše vitalita dobře, jen kvůli pracovnímu vytížení (silný důraz planet na kariéru) nezanedbávejte regeneraci. Psychická pohoda je stejně důležitá jako fyzická – dopřejte si klid na načerpání sil a nebojte se požádat o podporu blízkých, pokud cítíte napětí.
Kariéra
Kariéra je pro Býky v popředí zájmu. S Marem, Venuší i Sluncem ve vašem profesním sektoru máte v těchto dnech silnou motivaci prosadit se a dosáhnout svých cílů. Je to jedno z nejambicióznějších období roku – nebojíte se zabrat a převzít iniciativu za svůj budoucí úspěch. Vaše nasazení a pozitivní přístup neuniknou pozornosti okolí, což může vést k uznání ze strany nadřízených či klientů. Obrat Uranu ve vašem znamení naznačuje náhlý impulz vpřed v kariéře – možná se uvolní blokace, která vás brzdila, nebo získáte novou chuť pustit se do odvážných změn. Dávejte si však pozor kolem čtvrtka na příliš impulzivní reakce v zaměstnání (Merkur ve Vodnáři je ve střetu s Uranem v Býku) – je lepší si důležité kroky promyslet, aby nedošlo k nedorozumění. Úplněk ve Lvu z 1. února vám připomněl, abyste nezanedbávali ani domov. I když se toho teď v kariéře hodně děje, najděte rovnováhu mezi pracovním životem a rodinou. Ke konci týdne, s přechodem Merkuru do Ryb, ucítíte postupně uvolnění tlaku – komunikace s kolegy bude plynulejší a více prostoru dostanou i přátelské kontakty mimo práci.
Vztahy
Ve vztazích můžete v první polovině týdne vnímat lehký odstup, protože vaše mysl je zaměstnána kariérou. Pokud máte partnera, otevřeně s ním sdílejte své pracovní vytížení, aby chápal, čím žijete. Venuše v oblasti kariéry naznačuje, že můžete působit okouzlujícím dojmem na veřejnosti – možná získáte obdivovatele právě skrze svou profesní roli. Úplněk v domácím znamení Lva mohl zvýraznit důležitost rodinných vazeb. Uvědomili jste si, že je třeba dát blízkým najevo svou lásku a věnovat jim čas, i když jste nyní pracovně zaneprázdněni. Zkuste si proto najít chvilku na rodinné posezení nebo romantický večer doma, abyste vyvážili svůj program. Koncem týdne se začíná prosazovat více společenské téma – Merkur i Venuše míří do vašeho sektoru přátel a přání. Svobodní Býci by tak mohli potkat někoho zajímavého prostřednictvím přátel nebo skupinové aktivity. V partnerských vztazích pocítíte větší klid, jakmile opadne počáteční pracovní shon; víkend pak může přinést příjemné setkání s přáteli, které vám připomene, jak důležité je mít blízké duše kolem sebe.
Blíženci
Zdraví
Blíženci mohou na začátku týdne pocítit touhu vypadnout ze zajetých kolejí, což prospěje i jejich psychice. Planety ve znamení Vodnáře podněcují vaši potřebu pohybu a změny prostředí – pokud máte možnost, vyrazte na výlet nebo zkuste novou aktivitu, abyste načerpali energii. Na zdraví však pozor při cestování kolem čtvrtka – nečekané okolnosti (vliv kvadratury Merkuru s Uranem) by mohly způsobit stres. Raději si dopředu promyslete plány cesty a mějte rezervu, abyste předešli nervozitě. Ke konci týdne se Luna přesouvá do znamení Štíra, kde v pondělí nastane poslední čtvrť – pocítíte potřebu udělat si pořádek v životním stylu a pracovních návycích. Můžete třeba začít upravovat jídelníček nebo se zbavovat zlozvyků, které dlouhodobě ohrožují vaše zdraví. Celkově vám prospěje spojit mentální i fyzickou aktivitu: lehké cvičení nebo procházka spojená s poslechem zajímavého podcastu uspokojí jak tělo, tak zvídavou mysl Blíženců. Nezapomínejte také dostatečně spát – Jupiter ve vaší finanční zóně naznačuje sklony k mlsání a pohodlí, tak ať nestrádá vaše imunita.
Kariéra
Začátek února přináší Blížencům chuť rozšířit si obzory, což může prospět i kariéře. Slunce, Mars a Venuše ve vašem sektoru vzdělávání a cestování (9. dům) podporují studium nových dovedností či navazování kontaktů s lidmi z jiných oborů nebo kultur. Pokud uvažujete o školení, kurzu či zahraniční cestě spojené s prací, tento týden k tomu poskytuje příhodné podmínky. Vaše mysl je otevřená novým nápadům a díky tomu můžete najít inspiraci, jak zlepšit své pracovní postupy nebo se posunout v kariéře dál. Dejte si ale pozor na detaily v komunikaci okolo čtvrtka – nečekaná zpráva nebo nedorozumění (Merkur ve střetu s Uranem) by vás mohly vyvést z míry. Opatrnost věnujte zejména úředním záležitostem, dokumentům a e-mailům, aby kvůli drobné chybě nedošlo ke komplikacím. Koncem týdne se Merkur přesune do vašeho kariérního sektoru v Rybách. Začněte si tedy postupně ujasňovat priority: nadcházející období vám přinese více pracovních povinností a bude třeba dobře plánovat. Zatímco první dny týdne byly ve znamení rozletu a vizí, víkend už vás naladí na zodpovědnější notu – možná začnete přemýšlet, jak teoretické poznatky převést do praxe.
Vztahy
Pro Blížence je tento týden ve znamení objevování i v oblasti vztahů. Pokud jste nezadaní, můžete potkat zajímavou osobu na cestách nebo při studiu – Venuše ve Vodnáři naznačuje přitažlivost k někomu s odlišným kulturním či intelektuálním zázemím. Úplněk ve Lvu na začátku týdne mohl přinést důležitý rozhovor či uvědomění ohledně komunikace s blízkými. Možná jste si ujasnili, co a jak chcete druhým říct, nebo jste po dlouhé době navázali kontakt s příbuzným či sousedem. Tyto vhledy teď můžete využít k vylepšení svých vztahů – naslouchejte pozorně a otevřeně sdílejte své myšlenky. Partnerské vztahy mohou těžit z vaší nové perspektivy: společně s partnerem můžete plánovat nějakou cestu nebo začít společný projekt, který vás oba obohatí. Středa a čtvrtek, kdy Měsíc prochází Váhami (vaším domem romantiky), přejí lásce – využijte toho a vyrazte si třeba na rande nebo si udělejte hezký večer. Naopak víkend může odhalit skryté napětí – kvadratura Venuše s Uranem naznačuje, že může vyplout na povrch něco, co jste v sobě nebo ve vztahu potlačovali. Zkuste reagovat s klidem a brát to jako příležitost si vše vyjasnit. Upřímnost a klidný rozhovor pomohou předejít zbytečným konfliktům a vztah nakonec posílí.
Rak
Zdraví
Rakům prospívá během tohoto týdne spíše klidový režim a péče o duševní zdraví. Silné soustředění planet ve vodnářském osmém domě (oblast transformace a stresu) může zvyšovat vaši citlivost na psychické podněty – dopřejte si proto dost odpočinku a času o samotě, pokud to potřebujete. Vaše fyzická energie je jinak celkem dobrá, Jupiter ve vašem znamení vás podporuje, ale zároveň svádí k pohodlnosti. Pozor na přejídání sladkostmi či těžkými jídly; budete se cítit lépe, když zařadíte lehčí stravu a pravidelný pohyb. Středa a čtvrtek, kdy Luna prochází znamením Vah (váš 4. dům rodiny), jsou ideální k domácí pohodě a regeneraci v kruhu nejbližších. Naopak víkendová Luna ve Štíru může vyvolat potřebu uvolnit nahromaděné emoce – třeba si zasportovat nebo se věnovat koníčku, který vám pomáhá zvládat stres. Pamatujte, že vás čeká náročnější pracovní období (Saturn se chystá vstoupit do vašeho domu kariéry), takže je důležité teď posílit tělo i mysl. Dopřejte si kvalitní spánek a případně i preventivní prohlídku, abyste do dalších týdnů vykročili v plné síle.
Kariéra
Tento týden je vhodný spíše pro plánování a přípravu než velké kariérní skoky. V práci se můžete ocitnout v situaci, kdy je třeba zabývat se finančními záležitostmi – ať už jde o rozpočet projektu, vyjednávání podpory či řešení dluhů. Díky zvýšené intuici a schopnosti proniknout k podstatě (vliv planet v osmém domě) máte šanci odhalit skryté problémy a přijít s chytrým řešením. Uranův obrat do přímého směru v oblasti přátel a cílů naznačuje, že dlouhodobý projekt nebo spolupráce, která stála, se může opět rozběhnout. Nebojte se přijít s inovativním nápadem na týmové poradě – vaše originální myšlení může kolegy příjemně překvapit. Jen buďte opatrní kolem čtvrtka na sdílení citlivých informaсí (Merkur ve střetu s Uranem může přinést nečekané úniky nebo drby). Ke konci týdne začnete vidět věci s větším nadhledem – Merkur se přesune do spřízněných Ryb (váš 9. dům) a vám se vyjasní ohledně další strategie. Možná dostanete chuť přiučit se nové věci nebo se poradit s někým zkušenějším, což vám v kariéře do budoucna velmi prospěje.
Vztahy
Vztahy Raků budou tento týden probíhat na hlubší úrovni. S Marsem a Venuší ve vašem osmém domě se řeší intimita, důvěra a sdílené hodnoty – můžete mít s partnerem otevřené rozhovory o financích, společných závazcích nebo skrytých pocitech. I když taková témata nemusí být pohodlná, jejich probrání vám pomůže vztah posílit. Pokud jste nezadaní, možná teď nevyhledáváte povrchní známosti. Spíše vás zaujme někdo, s kým cítíte osudové spojení nebo hluboké porozumění. Dejte ale pozor, abyste se neuzavírali příliš do sebe – Jupiter ve vašem znamení zvyšuje vaše osobní kouzlo, tak vyrazte mezi lidi, i kdyby to mělo být jen s přáteli. Úplňková Luna ve Lvu na začátku týdne mohla zvýraznit téma sebehodnoty ve vztazích. Uvědomili jste si, že je třeba si vážit sebe sama a nenechat se ve vztahu přehlížet. Pokud jste měli pocit, že do něčeho vkládáte více, než dostáváte nazpět, teď nastal čas to změnit – ať už nastavením jasnějších hranic, nebo rozhodnutím jít dál. Na víkend pozor na možné napětí mezi přátelstvím a láskou – Uran v kvadratuře s Venuší může přinést nečekané situace, např. že kamarád projeví city, nebo partner žárlivě zareaguje na váš společenský program. Klíčem je upřímnost: vysvětlete své pocity i záměry otevřeně, pak nedojde k nedorozuměním a naopak se důvěra prohloubí.
Lev
Zdraví
Začátkem týdne mohl být pro Lvy emočně intenzivní kvůli úplňku ve vlastním znamení. To vám připomnělo, že musíte pečovat i o sebe a nepřetavovat veškerou energii jen na druhé. Pro udržení rovnováhy ve zdraví je nyní důležité nastavit si zdravé hranice – psychické i fyzické. Mars a Venuše v opozitním Vodnáři (vaše oblast vztahů) mohou zvyšovat hladinu stresu z mezilidských třenic, což se může projevit například nespavostí nebo napětím svalů. Doporučením je pravidelně se hýbat – dynamické cvičení vám pomůže uvolnit přetlak a podpoří zdravé srdce, které je u Lvů citlivým orgánem. Zároveň nezapomínejte na relaxaci: kvalitní spánek a chvíle, kdy se můžete věnovat svým zálibám, jsou pro vaši regeneraci nezbytné. Jupiter ve vašem dvanáctém domě naznačuje, že nejvíce sil čerpáte z vnitřní pohody – meditace nebo klidné procházky v přírodě dokáží zázračně dobít vaše baterky.
Kariéra
V pracovní oblasti dochází k pozvolným změnám. Uran, který se ve vašem domě kariéry (Býk) obrací do přímého chodu, odblokovává projekty, které byly od loňského podzimu zabrzděné. Nyní můžete pocítit nový vítr do plachet – ať už jde o povýšení, změnu směru nebo novou pracovní příležitost. Jelikož váš zaměstnanecký úspěch je ale tento týden závislý i na spolupráci s druhými (množství planet v 7. domě partnerství), bude důležité udržet dobré vztahy s kolegy, klienty či obchodními partnery. Merkur ve Vodnáři naznačuje spoustu jednání a domluv, které byste měli stihnout do pátku, než přejde do Ryb – poté se komunikace může zpomalit a některé dohody mohly váznout na detailech. Pozor také na středu a čtvrtek, kdy se Merkur dostane do konfliktu s Uranem: vyhněte se v těchto dnech unáhleným rozhodnutím v kariéře nebo neuváženým výrokům vůči nadřízeným. Celkově ale máte šanci pokročit kupředu, pokud dokážete propojit svoji kreativitu s ochotou naslouchat nápadům ostatních.
Vztahy
Partnerský život je pro Lvy v centru dění. Slunce, Venuše, Mars i Merkur se nyní nacházejí ve vašem 7. domě (Váhy) a přinášejí příležitosti i výzvy v oblasti vztahů. Úplněk z konce minulého týdne byl vyvrcholením, které mohlo přinést zlomový okamžik v partnerství. Nyní máte jasno v tom, co od druhých potřebujete a co jste ochotni nabídnout. Pro mnohé Lvy může jít o posun ve vztahu – ujasnění pravidel soužití, rozhodnutí o společné budoucnosti, nebo naopak uvědomění, že je třeba jít každý svou cestou. Mars ve Vodnáři může občas vyvolávat konflikty z uražené ješitnosti nebo soupeření o dominanci, ale Venuše ve stejném znamení naštěstí přeje kompromisu a láskyplnější atmosféře. Je důležité naslouchat partnerovi stejně pozorně jako sami sobě. Svobodní Lvi mohou pocítit silnou touhu po vztahu; máte teď vysoké nároky a právem – víte, co chcete. Nebojte se vyrazit mezi lidí, hlavně kolem středy, kdy Luna v Libra přeje společenským setkáním. Opatrně na víkend, kdy Venuše ve Štíru vytváří napětí s Uranem: může dojít k překvapení, třeba že partner nečekaně změní plány nebo odhalí utajované emoce. K situaci přistupujte s klidem a otevřeně, abyste společně našli řešení, které váš vztah posílí.
Panna
Zdraví
Pro Panny je tento týden významný z hlediska zdraví a denních zvyků, protože ve vašem 6. domě (zdraví, práce) se nachází hned několik planet. Cítíte motivaci vylepšit svůj životní styl – Mars vám dodá energii pustit se do cvičení nebo změn stravování, Merkur s Venuší pomáhají najít efektivní postupy, které vám budou vyhovovat. Dejte si však pozor na přehánění: Panny mají sklon být na sebe přísné, a tak byste se neměli kvůli drobným dietním prohřeškům nebo vynechanému tréninku příliš stresovat. Důležitá je pravidelnost a rovnováha – zbytek týdne máte spoustu příležitostí být aktivní. Středa a čtvrtek jsou vhodné pro relaxaci finančních starostí (patrně překlep, zamýšleno „nalezení rovnováhy“, neboť Luna ve Vahách vyrovnává, snad může jít o nalezení finanční rovnováhy) – Luna ve Vahách totiž přeje nalezení rovnováhy (třeba i v rodinném rozpočtu, což může snížit stres). Na konci týdne se Luna přesouvá do Štíra, a vy možná pocítíte potřebu sdílet své myšlenky – hovory s blízkými vám mohou ulevit na duši.
Kariéra
V pracovní sféře zažívají Panny rušné období. Slunce, Merkur, Venuše i Mars ve vašem 6. domě značí spoustu úloh a povinností – pravděpodobně máte plný diář. Dobrou zprávou je, že nyní dokážete být velmi efektivní a soustředění. Pokud jste plánovali něco důležitého, snažte se to dotáhnout do pátku – do té doby je Merkur ještě ve Vodnáři a přeje logice a přehledu. Od pátku, kdy Merkur vstoupí do Ryb, může být více chaosu v komunikaci a bude třeba věcí trpělivě vysvětlovat. Uranův obrat v Býku (vaše oblast vědomostí a cest) může odblokovat zpožděný projekt související se vzděláním nebo cestováním – možná se konečně dočkáte zprávy ohledně kurzu či služební cesty. Kolem čtvrtka buďte opatrní s přijímáním nových úkolů, protože kvadratura Merkuru a Uranu může přinést nečekaný zvrat nebo chybu v plánování – raději si dvakrát ověřte všechny informace. Celkově však týden uzemněnější – držíte se rutiny a osvědčených postupů, což vám přinese ovoce v podobě splněných úloh a spokojenosti nad odvedenou prací.
Vztahy
Ve vztazích mohou Panny pocítit uvolňující se napětí. Saturn se totiž chystá opustit vaše znamení Ryb (7. dům partnerství) po několikaleté lekci odpovědnosti a realistickosti ve vztazích. To, co jste se naučili o kompromisu a hranicích, se vám nyní bude hodit. Pokud máte pevný vztah, může se v úlevné atmosféře, která nastává, znovu nadechnout – cítíte více lehkosti a důvěry. Nezadané Panny mohou zpozorovat, že se jim vrací optimismus ohledně lásky: Jupiter v Raku (11. dům přátel) naznačuje, že přes okruh známých nebo společné zájmy by mohlo přijít příjemné setkání. Zatímco první polovina týdne vám může připadat monotónní (stále myslíte na práci), od pátku, kdy Merkur vstoupí do sektoru partnerství, se začnou řešit i záležitosti srdce. Nebojte se dát najevo své potřeby a přání – partner (nebo i potenciální partner) je ochoten naslouchat. Víkend tak může přinést příjemný rozhovor, který vám otevře nový pohled na budoucnost vašeho vztahu.
Váhy
Zdraví
Váhy mohou tento týden pocítit příliv životní energie a chuti do života. Planety ve Vodnáři totiž osvětlují váš 5. dům (radost, tvořivost), což prospívá i psychické pohodě. Pokud jste se v minulých týdnech cítili vyčerpaní, nyní nacházíte znovu rovnováhu. Dopřejte sobě dostatek zábavy a kreativního vyžití – tanec, sport nebo jiný koníček vám pomůže uvolnit se a zároveň posílit tělo. Saturn v posledních dnech ve vašem 6. domě (zdraví a práce) připomíná, že byste neměli zanedbávat základní rutiny – kvalitní spánek, pravidelná strava a prohlídky. Pokud jste v minulé době našli fungující systém (např. cvičení či léčebný režim), držte se ho. Středeční a čtvrteční vliv Luny ve vašem znamení vám připomene, abyste dali sami sebe na první místo – klidně si dopřejte wellness nebo den volna pro regeneraci. Naopak konec týdne strávený mezi lidmi vás nabije optimismem a dodá motivaci udržovat se v kondici.
Kariéra
Tvořivá energie vám může pomoci i v kariéře. Slunce a Mars ve vaší oblasti kreativity (5. dům) vám dodávají odvahu vystoupit s originálními nápady. Pokud pracujete v tvůrčím oboru, můžete zažít mimořádně produktivní období. I v jiných profesích se hodí myslet „out of the box“ – vaše neotřelá řešení problémů ocení kolegové i nadřízení. Jupiter vysoko na vaší obloze (10. dům) naznačuje možné uznání nebo šanci přilepšit si v kariéře, zejména pokud jste v minulosti vytrvale pracovali. Neusněte však na vavřínech – s přicházejícím vlivem Saturnu do vašeho sektoru partnerství se bude klást větší důraz na týmovou práci a dlouhodobé vztahy, a tak je dobré budovat si dobrou pověst již nyní. Kolem čtvrtka pozor na nečekaný konflikt ohledně financí nebo rozpočtu (Merkur v kvadratuře s Uranem může přinést překvapivé vydání) – pokud plánujete investice do projektu, raději je ještě jednou přepočítejte. Celkově ale týden přeje pracovní spokojenosti a radosti z toho, co děláte.
Vztahy
Láska je ve vzduchu! S tolika planetami v Akváriu (vaše zóna romantiky a potěšení) si náležitě užíváte společných chvil. Pro zadané Váhy nastal čas oživit vztah – vyrazte s partnerem na rande, do divadla nebo prostě dělejte něco zábavného, co vás obou sblíží. Vliv Venuše a Marsu ve vašem 5. domě vám dodává šarmu a vášnivosti, takže i dlouhodobé páry mohou pocítit znovu jiskru. Pokud toužíte po dětech nebo něco plánujete s rodinou, týden je vhodný pro společné diskuse a plánování. Nezadané Váhy by měly být co nejvíce mezi lidmi – přátelé vás mohou seznámit s někým zajímavým nebo potkáte známost na kulturní akci. Úplněk ve Lvu minulé neděle mohl přinést jasno do otázky, který okruh lidí je pro vás důležitější – možná jste sladili čas mezi partnerem a přáteli, abyste všemu dali prostor. Víkend může přinést drobné napětí ohledně financí v lásce (třeba jak rozdělit účty za společné zábavy, vliv Uranu), ale otevřený rozhovor to snadno vyřeší. Užijte si láskyplný týden a važte si lidí kolem sebe.
Štír
Zdraví
Štíři by si tento týden měli hlídat hlavně psychickou pohodu. Silné působení planet ve Vodnáři se odehrává ve vašem 4. domě (domov, nitro) a může vyvolávat výkyvy nálad a emoční citlivost. Je vhodné trávit dost času v prostředí, kde se cítíte bezpečně – ať už je to doma s rodinou, nebo v přírodě na klidné procházce. Mars ve čtvrtém domě vám sice dodává energii, ale také může způsobit neklid; zkuste ji nasměrovat do fyzické práce nebo cvičení doma – ulevíte tak napětí a ještě prospějete tělu. Plňte si spánkový režim, protože právě ve spánku vaše tělo i mysl regenerují nejlépe. Pokud jste v poslední době zanedbávali preventivní prohlídky, můžete zvážit objednání – Saturn se totiž brzy přesune do vašeho sektoru zdraví a bude vyžadovat disciplínu (ale případně i odměňovat zodpovědný přístup).
Kariéra
Po hektickém startu roku se nyní vaše pozornost obrací spíše k soukromým záležitostem. Úplněk ve Lvu na konci minulého týdne vyzdvihl téma kariéry a životní dráhy – možná jste dosáhli důležitého úspěchu nebo jste se rozhodli pro profesní změnu. Teď je čas toto postavení upevnit: Slunce a další planety ve 4. domě vás vyzývají, abyste si udělali pořádek v zázemí – dobré rodinné zázemí a domácí pohoda vám totiž dají sílu budovat další kariérní krůčky. Jupiter v Raku (9. dům) naznačuje, že plánujete rozvoj: možná uvažujete o dalším vzdělání nebo zahraniční cestě související s prací. Pokud ano, je správný čas vše promyslet a připravit – obzvlášť do pátku, než Merkur opustí Vodnář. Ve druhé polovině týdne raději nečiňte zásadní pracovní rozhodnutí, zejména ne pod náhlým tlakem (vliv kvadratury Merkuru a Uranu může přinést nečekaný spor nebo zmatek). Celkově platí: budování pevných základů doma se pozitivně odrazí i ve vaší práci – až znovu vyrazíte vstříc ambicím, budete mít jasno, oč se opřít.
Vztahy
Partnerské vztahy i rodinné vazby jsou tématem týdne. Mars s Venuší ve Vodnáři mohou vyvolávat drobné konflikty v rodině či mezi spolubydlícími (třeba ohledně chodu domácnosti), ale také přinášejí možnost tyto záležitosti otevřeně probrat a nastavit nová pravidla, která budou všem vyhovovat. Ve středu nebo čtvrtek může nečekaně vyplout na povrch téma kompromisu mezi rodinou a partnerem (Merkur v kvadratuře s Uranem poukazuje na rozpor mezi tím, co chcete vy a co partner). Klíčem bude vzájemná ochota si vyhovět. Nezadaní Štíři by možná měli přehodnotit, zda nejsou příliš uzavření – vliv Uranu ve vašem sektoru partnerství (7. dům) se dá očekávat, že přinese neočekávané setkání, ale vy musíte být otevření novým lidem. Pokud se vám někdo nový objevil, dejte tomu šanci, i když na první pohled nezapadá do vašich představ. Víkend, kdy Luna prochází vašim znamením, přeje lásce k sobě samým – udělejte si radost, pečujte o sebe. Budete pak mnohem lépe připravení pečovat i o druhé.
Střelec
Zdraví
Střelci mají tento týden spoustu energie a byli by nejradši neustále v pohybu. Planety ve 3. domě (komunikace, krátké cesty) vás naladí na aktivní režim – mnoho Střelců si možná naplánovalo sportovní akce, výlety nebo setkání s přáteli. Fyzicky se cítíte dobře, ale pozor na přepínání: i vy potřebujete občas zvolnit. Uran v Býku (vaše zóna zdraví) se dává do pohybu, což může přinést nečekané změny v denním režimu – například zkusíte novou cvičební metodu nebo změníte stravování. Důležité je naslouchat svému tělu: jestliže cítíte únavu, dopřejte si odpočinek, jinak hrozí drobná újma (například natažení svalu z přetrénování). Středa a čtvrtek jsou ideální pro mentální detox – Luna ve Váhách vám pomůže urovnat si myšlenky, třeba formou klidné meditace. Celkově jste na tom po zdravotní stránce dobře, stačí dodržovat své osvědčené rutiny a nepřehánět to s žílou dobrodružství.
Kariéra
V pracovní oblasti se Střelci mohou těšit na poměrně klidnější týden. Sice máte nabitý kalendář schůzkami a drobnými povinnostmi (Merkur ve 3. domě přináší spoustu komunikace), ale vážné problémy se neobjeví. Dokonce se může naskytnout šance vyřídit něco, co se dříve zaseklo – Uranův obrat naznačuje, že projekt váznoucí na technikáliích nebo byrokracii se opět pohne kupředu. Kolem čtvrtka si dejte pozor na nedorozumění s kolegy či klienty (Merkur ve sporu s Uranem může způsobit zmatení v domluvě) – raději si potvrzujte důležité informace. Celkově však platí, že otevřenost a smysl pro humor, které jsou Střelcům vlastní, vám teď v práci získají sympatie okolí. Jupiter ve 8. domě naznačuje možný příliv zdrojů (třeba formou odměny nebo podpory pro váš projekt) – to by vás mohlo motivovat k dalšímu plánování větších cílů. Nebojte se připravovat půdu pro budoucí útok na kariérní metu, ale ještě tento týden je lepší zůstavát nohama na zemi a věnovat se hlavně běžným povinnostem.
Vztahy
Ve vztazích vládne komunikace. Merkur ve 3. domě vám usnadňuje vyjadřovat své myšlenky a city, což ocení jak partner, tak přátelé. Můžete mít větší potřebu výměny názorů – možná budete dlouze debatovat o plánech do budoucna nebo společně hledat nová dobrodružství, která byste mohli podniknout. Pokud jste nezadaní, vyrazte do společnosti: právě při nenucených rozhovorech nebo na krátkých cestách můžete potkat někoho inspirativního. Úplněk ve Lvu mohl přinést chuť otevřít svůj obzor – například navázat vztah s někým, kdo má jiný kulturní nebo jazykový původ. Víkend strávený doma vám přinese zklidnění – Luna ve Štíru bude před pondělním poslední čtvrtí, což pro vás znamená potřebu zregenerovat. Ujistěte se proto, že mezi všemi těmi rozhovory a aktivitami zbývá čas i na oddech ve dvou nebo i o samotě – pak budou všechny vaše vztahy harmonické.
Kozoroh
Zdraví
Kozorohům se tento týden vyplatí hlídat si psychosomatické vlivy – vaše hlava je plná starostí o praktické záležitosti a tělo může reagovat napětím. Planety ve 2. domě (finance, hodnoty) naznačují, že hodně přemýšlíte o penězích a bezpečí. Stres z financí může způsobit např. bolest hlavy nebo zatuhlou šíji – zkuste proto do denního režimu zařadit relaxaci. Pomůže vám pohyb, který milujete (třeba delší procházka na čerstvém vzduchu) nebo obyčejné povídání si s blízkými, abyste myšlenky odvedli jinam. Saturn se láme z vašeho sektoru financí do komunikace – je to signál, abyste se psychicky připravili na rušnější tempo v příštích měsících, ale nyní ještě dopřejte sobě klid. Dbejte na kvalitu stravy – možná budete mít sklon zajídat stres sladkými nebo tučnými jídly, ale vyrovnaná strava vám dodá více energie a imunita zůstane pevná.
Kariéra
Pracovně je to pro Kozorohy relativně stabilní týden. Úplněk v Lvu přinesl jasno v otázkách společných financí či investic – možná jste se rozhodli, jak naložit s úsporami, nebo jste uzavřeli určitou finanční kapitolu. Nyní se můžete soustředit na posílení svých zdrojů: Slunce i další planety ve Vodnáři (2. dům) vás motivují hledat nové příjmové možnosti nebo lépe spravovat majetek. Nebojte se být inovativní – Saturn vám dal v posledních dvou letech lekci z finanční ukázněnosti, kterou nyní můžete zúročit. Uranův obrat v Býku naznačuje, že stagnující tvůrčí projekt nebo marketingová kampaň se rozjede kupředu. Dejte si pozor ve středu a čtvrtek na impulzivní investice (Merkur v kvadratuře na Uran varuje před nepromyšlenými výdaji). Nejprve vše propočítejte, poraďte se případně s odborníkem. Víkend je vhodný k bilancování – promyslete si další kroky v kariéře a příští týdny, protože s blížícím se novoluním v Rybách a vstupem Saturnu do vašeho komunikačního sektoru bude brzy čas posunout se kupředu s novými plány.
Vztahy
Ve vztazích Kozorohů panuje docela poklidná atmosféra. Jupiter v Raku (7. dům partnerství) stále přeje harmonii a vzájemné podpoře s partnerem. Pokud jste měli s miláčkem nějaké spory, výraznější mohou být financemi nebo hodnotami – společný úplněk vám pomohl ujasnit si, co je pro vás oba správné. Tento týden byste se měli cítit synchronizovanější: lépe se chápete a máte podobné cíle. Nezadaní Kozorozi mohou pociťovat, že vítězí rozum nad romantikou – místo snění se soustředí spíš na práci či finance. Ale právě v pracovním nebo finančním prostředí se může vynořit zajímavá známost! Nebo možná zjistíte, že někdo z přátel vás vidí jinýma očima. Čas strávený s rodinou a blízkými je teď velice ozdravný – uvědomíte si, jakou hodnotu pro vás mají lidé, které máte rádi.
Vodnář
Zdraví
Vodnáři se nyní nacházejí ve svém období – mnoho planet ve vašem znamení vás nabíjí energií a sebedůvěrou. Po fyzické stránce máte spoustu síly, Mars ve vašem 1. domě vám dodává vášeň pro pohyb a akci. Dejte si však pozor na přepínání – i odolní Vodnáři mohou vyhořet, pokud někdy nevypnou. Kolem středy, až bude Merkur ve vašem znamení v konfliktu s Uranem, se může projevit nervozita nebo nepozornost; dbejte opatrnosti při řízení a vyvarujte se unáhlených reakcí, které by mohly vést k menším úrazům. Jinak jste ale ve formě – právě teď můžete začít s novým fitness plánem nebo jinou výzvou pro tělo, protože máte dost odhodlání dotáhnout to daleko. Víkend stravte příjemně, ale nezapomeňte na kvalitní spánek – regenerace je důležitá, zvláště když jste jinak v jednom kole.
Kariéra
Február je pro Vodnáře obdobím sebeprosazení. V práci se cítíte sebejistě a jste ochotni přicházet s novými iniciativami. Mars ve vašem znamení vám dodává soutěživost a odvahu pustit se i do riskantnějších projektů. Dejte si ale pozor, abyste svou energii směřovali konstruktivně – mocenská gesta by mohla narušit vztahy s kolegy. Naštěstí Venuše do 10. února prochází vaší znamení a uhlazuje ostré hrany. Využijte toho: prodejte své nápady s šarmem a diplomacií, snadno tak získáte podporu, kterou potřebujete. Pokud čekáte výrazný posun v kariéře, může se objevit spíše příležitost ke zvýšení příjmů nebo bonusu (Jupiter v 6. domě naznačuje možná odměna v práci). Kolem čtvrtka se mohou objevit nečekané situace doma, které ovlivní pracovní režim (vliv Uranu v 4. domě) – buďte flexibilní a plány si pojistěte záložním řešením. Jinak však práci vládnete a máte prostor i na osobní růstu.
Vztahy
Pro Vodnáře je to období zaměření na sebe, ale to neznamená, že by trpěly vztahy – právě naopak. Vaše osobní kouzlo je teď velmi silné a lidé si všímají vaší charismatické energie. Pokud jste nezadaní, využijte toho: můžete potkat někoho nového, kdo ocení vaši nezávislost a originalitu. V dlouhodobých svazcích se mohou objevit drobné neshody kvůli vašemu většímu důrazu na vlastní potřeby – pamatujte dát partnerovi najevo, že stále má váš zájem a úctu. Úplněk v Lvu minulý týden znovuotevřel téma rovnováhy mezi vámi a druhými – možná jste si uvědomili, že jakkoli je důležité být sami sebou, je třeba brát ohled i na potřeby partnera. Otevřenost srdce vám nahrává: víkend by měl být plný lásky a přátelství – plánujte setkání s těmi, na kterých vám záleží, a klidně iniciujte něco netradičního, čím všechny příjemně překvapíte.
Ryby
Zdraví
Ryby by se měly během tohoto týdne zaměřit na odpočinek a duševní hygienu. Nacházíte se v tzv. „čase úklidu“ před vlastním obdobím (Slunce vstoupí do vašeho znamení za necelých 10 dní) a energie může být nižší. Planety ve 12. domě (Vodnář) vás vedou k introverzi a bilancování. Nebojte se proto ubrat z tempa: dopřejte si dost spánku, odložte některé povinnosti a klidně se zavřete s knížkou či oblíbeným filmem. Saturn v posledním úzkém spojení s vaším znamením vám možná ještě zkouší trpělivost drobnými potížemi (například se ozývají stará zranění či chronické potíže), ale vězte, že se situace brzy uvolní. Zároveň je správný čas zbavit se špatných návyků – ať už jde o kouření nebo ponocování. Nový cyklus, který pro vás zanedlouho začne, uvítáte o to silnější a čistší.
Kariéra
Na pracovišti mohou Ryby pocítit, že se věci dějí trochu mimoděk. Jste sice fyzicky přítomní, ale myšlenkami možná jinde – může za to Venuše, Mars i Merkur ve vašem 12. domě, které podporují spíše uzavřenost a práci v pozadí. Jestliže máte možnost pracovat samostatně nebo z domova, využijte toho; budete produktivnější, když se vyhnete ruchu kanceláře. Ke konci týdne nabere situace jiný spád – Merkur vstoupí v pátek do vašeho znamení, což vám opět zajistí schopnost jasně komunikovat a soustředit se. Pokud potřebujete něco důležitého probrat s šéfem nebo kolegy, můžete to nechat právě na konec týdne, kdy se budete cítit jistější. Uranův obrat v Býku (3. dům) může přinést nečekanou zprávu nebo změnu plánů ve vztahu k jedné pracovní cestě, tak buďte flexibilní. Celkově je ale týden vhodný pro dokončování starých úloh a přípravu na nové začátky, které přijdou spolu s vaším nadcházejícím obdobím.
Vztahy
Ve vztazích je to u Ryb nyní trošku jako na houpačce. Můžete mít smíšené pocity a nepotřebujete se tolik sdílet – to je v pořádku. Partner by měl vědět, že procházíte introspektivní fází a nepotřebuje vás všude doprovázet. Pokud jste nezadaní, možná vás to táhne k minulosti – staré vzpomínky nebo návrat bývalé lásky mohou zamíchat vašimi city. Dejte tomu čas a nedělejte ukvapené soudy. Úplněk ve Lvu (ve vašem 6. domě) ukázal na nutnost věnovat pozornost i praktickým záležitostem ve vztazích – možná jste si uvědomili, že láska je nejen o citech, ale i o každodenních kompromisech. Víkend bude v tomto ohledu ulevující: Luna ve Štíru vám připomene přátele a plány, které jste možná zanedbávali – vyjděte si ven, i kdyby se vám z pohodlnosti nechtělo. Mírný společenský život vám zvedne náladu a přinese do vašich vztahů čistý vzduch.