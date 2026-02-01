Přeskočit na obsah
Horoskop od 2. do 8. února: Co bylo zaseknuté, se konečně pohne. Ale jen když nebudete jednat impulzivně

Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Týden od 2. do 8. února přinese dynamiku v komunikaci, práci i v partnerských tématech. Uran se obrací do přímého směru a některé věci se dají konečně do pohybu, zároveň ale hrozí zbrklé reakce a zbytečné konflikty. Podívejte se, co čeká právě vaše znamení ve zdraví, kariéře a vztazích.

První únorový týden přináší znatelné rozhýbání energií. Některé situace, které se zdály zaseknuté nebo dlouho stagnovaly, se dávají znovu do pohybu a nutí nás reagovat rychleji, než bychom čekali. Zároveň ale roste napětí v komunikaci a vztazích – stačí málo a z drobnosti může vzniknout zbytečný konflikt. Klíčové proto bude zpomalit, přemýšlet dřív, než promluvíme, a nenechat se strhnout momentální emocí.

Astrologický horoskop na únor: Co přinese Saturn v Beranu a zatmění ve Vodnáři vašemu znamení?

Horoskop pro vaše znamení zvěrokruhu. Denní, týdenní, měsíční horoskopy

Tento týden je o realistickém pohledu na sebe i na druhé. Ukazuje, kde už není možné něco přehlížet, a kde je naopak šance udělat důležitý krok vpřed – v práci, v osobních plánech i v lásce. Některá znamení pocítí silnější tlak na výkon, jiná budou řešit vztahovou nejistotu nebo únavu. V každém případě ale platí, že co teď nastavíte, může ovlivnit celé následující týdny.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Posilte sebevědomí podle astrologie. Pomůže držení těla, spodní prádlo nebo šatník?

Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Zdraví

Začátkem týdne můžete ještě vnímat dozvuky víkendového úplňku ve Lvu, který rozproudil vaši energii. Váš vládce Mars prochází Vodnářem, což vám sice dodává elán ke společenským aktivitám, ale hrozí i přepínání sil – nezapomínejte odpočívat. Pozor zejména kolem středy, kdy může nečekaný stres (vliv kvadratury Merkuru s Uranem) oslabit vaši imunitu. Ke konci týdne se Merkur přesouvá do Ryb a vy můžete pociťovat psychickou únavu; dopřejte si proto dostatek spánku a klid na dobití sil. Celkově je ale vaše fyzická kondice dobrá, jen dbejte na rovnováhu mezi aktivitou a odpočinkem.

Kariéra

V práci a kariéře se vám nyní vyplatí spolupráce a budování kontaktů. Slunce i další planety ve Vodnáři zvýrazňují oblast přátel a týmové spolupráce, takže neváhejte sdílet své nápady s kolegy a zapojit se do kolektivních projektů. Síťování může přinést nečekané příležitosti – Uranův obrat do přímého směru naznačuje, že dosud pozdržené změny ve financích či kariéře se dají znovu do pohybu. Ve středu však pozor na unáhlená rozhodnutí kolem peněz nebo smluv (vliv kvadratury Merkuru a Uranu) – raději vše dvakrát promyslete. Ke konci týdne, s Merkurem přecházejícím do Ryb, se tempo může zpomalit – důležité schůzky či podpisy raději vyřiďte dříve. Celkově máte šanci dosáhnout pokroku díky spolupráci s ostatními; stačí být otevření novým nápadům a nebát se vystoupit z komfortní zóny.

Vztahy

Vztahy a láska jsou tento týden ovlivněny spíše nepřímo. Mnoho vaší energie směřuje do společenského života a přátel (Venuše a Mars ve Vodnáři ve vašem sektoru přátel), což může znamenat, že svobodní Berani potkají potenciální partnery právě prostřednictvím známých nebo na skupinových akcích. Úplněk ve Lvu na konci minulého týdne osvětlil oblast romantiky – mohli jste si ujasnit, co v lásce opravdu chcete a potřebujete. Pokud ve vás vyvrcholily city k určité osobě, nyní zvažujete, jak dál; ať už jde o prohloubení vztahu, nebo naopak uzavření jedné kapitoly. Partnerské vztahy nyní těží z přátelství – sdílejte se svým protějškem své plány a sny, zapojte ho do svého společenského okruhu. Ve druhé polovině týdne však můžete být uzavřenější (Merkur se přesouvá do Ryb a stahuje se do ústraní), proto je dobré dát partnerovi najevo, že potřebujete i čas pro sebe. O víkendu může dojít k nečekanému překvapení ve vztazích vlivem Uranu a Venuše ve vzájemném napětí – například starý známý projeví zájem, nebo pocítíte potřebu větší svobody. Reagujte s rozvahou a vyhnete se zbytečným nedorozuměním.

