Únor 2026 se nese ve znamení silných astrologických vlivů, které zásadně ovlivní zdraví, vztahy i kariéru všech dvanácti znamení zvěrokruhu. Největší pozornost poutá zatmění Slunce ve Vodnáři spojené s novoluním (17. 2.), které může přinést osudové zlomy, přehodnocení plánů nebo nový začátek v důležitých oblastech života. Saturn 13. února opouští Ryby a vstupuje do znamení Berana, čímž otevírá novou dvouletou fázi orientovanou na odpovědnost, sebekázeň a realistické ambice. Tento přesun zasáhne zejména ty, kteří stojí na prahu osobní proměny nebo mají potřebu začít něco budovat od základů.
Astrologický horoskop na únor: Co přinese Saturn v Beranu a zatmění ve Vodnáři vašemu znamení?
Únor 2026 přináší zlomové astrologické události, které ovlivní všechna znamení zvěrokruhu – vstup Saturna do Berana, zatmění Slunce ve Vodnáři a retrográdní Merkur v Rybách. Tento měsíc bude zkoušet naši schopnost přizpůsobit se, překročit vlastní stíny a uvést ideály do praxe. Co konkrétně čeká vaše znamení v oblasti zdraví, vztahů a kariéry?
Ke konci měsíce je třeba zbystřit pozornost: 26. února se Merkur v Rybách stává retrográdním, což může vést ke zmatkům v komunikaci, technických potížím nebo návratu starých nevyřešených záležitostí. Navíc Uran v Býku se hned zkraje měsíce obrací do přímého směru (3. 2.), a tím znovu rozproudí změny v oblasti financí, hodnot i stability.
Podrobné horoskopy pro všechna znamení se zaměřují na tři klíčové oblasti: zdraví, vztahy a kariéra. Ponořte se do astrologických souvislostí února a zjistěte, co právě vaše znamení čeká v tomto transformačním období.
Beran
Zdraví
Berani vstupují do února s novým pocitem zodpovědnosti za své zdraví. Saturn, který 13. února přechází do vašeho znamení, vás může zpočátku trochu brzdit – můžete pociťovat nižší hladinu energie nebo větší únavu než obvykle. Je důležité zavést si pravidelný režim, dostatek spánku a pečovat o své tělo disciplinovaně. Saturn vyžaduje trpělivost a důslednost, proto je vhodná doba začít dlouhodobě udržitelný cvičební plán nebo změnit jídelníček ke zdravějšímu. Kolem 1. února, kdy nastává úplněk ve Lvu ve vašem sektoru radosti a tvořivosti, možná pocítíte příliv nadšení – ale pozor, nepřepalte hned začátkem měsíce své síly. Uranův obrat do přímého směru 3. února může ulevit od napětí v oblasti financí a sebehodnoty, což nepřímo prospěje i vaší psychické pohodě. Od 18. února, kdy se Slunce přesune do Ryb (tedy do období těsně před vašimi narozeninami), vnímejte potřebu více odpočívat. Poslední dny měsíce věnujte relaxaci, rekapitulaci uplynulého roku a psychické hygieně – Merkur bude od 26. února retrográdní ve vašem dvanáctém domě (ve znamení Ryb), což naznačuje, že byste si měli dát pozor na psychosomatické obtíže pramenící ze stresu a nevyřešených minulých záležitostí. Celkově platí, že únor po vás chce, abyste ke svému zdraví přistupovali zodpovědně a předcházeli vyčerpání.
Vztahy
Vztahy Beranů v únoru ovlivní zejména změny ve vašem vlastním nitru. Saturn v Beranu od poloviny měsíce přináší vážnější tón do vašeho vystupování – budete působit dospěleji a obezřetněji, což může vaše okolí vnímat jako větší rezervovanost. To však neznamená ochlazení citů, spíše si ujasňujete, co od vztahů skutečně chcete a potřebujete. Kolem 1. února vás úplněk ve Lvu může inspirovat k upřímnému vyjádření pocitů – ať už vůči partnerovi, nebo třeba vůči dětem či blízkým přátelům. Dejte však pozor, abyste v zápalu upřímnosti nešli zbytečně do dramat. Novoluní a zatmění Slunce ve Vodnáři 17. února zasáhne oblast vašich přátelství a sociálních skupin. Můžete se seznámit s novými lidmi, kteří sdílejí vaše ideály, nebo se zapojit do společných aktivit, jež obohatí váš společenský život. Svobodným Beranům může právě přes okruh přátel vstoupit do života nová známost. V partnerstvích bude důležité skloubit váš osobní prostor s časem pro druhé – Saturn vám pomáhá nastavit zdravé hranice a závazky. Ke konci měsíce buďte trpěliví v komunikaci s blízkými: Merkur je od 26. února retrográdní v Rybách, což může vyvolat nedorozumění. Místo impulzivních reakcí volte klidné vysvětlování. Únor tak celkově prověří stabilitu vašich vztahů – ty pevné se ještě prohloubí, zatímco povrchní vazby mohou odeznít.
Kariéra
V kariéře čeká Berany období příprav a postupného budování. Zkraje měsíce můžete pocítit jisté napětí mezi touhou zazářit a nutností spolupracovat v týmu. Úplněk ve Lvu na začátku února osvítí téma seberealizace – možná sklidíte uznání za nějaký tvůrčí projekt, nebo si uvědomíte, že chcete ve své práci více prostoru pro kreativitu. Zároveň novoluní se zatměním 17. února ve Vodnáři naznačuje zrod nové vize do budoucna, zejména pokud jde o kolektivní projekty, přátelské spolupráce či změnu profesních cílů. Můžete navázat důležité kontakty v oboru nebo se přidat k týmu, který rezonuje s vašimi idejemi. Saturn v Beranu vás od poloviny měsíce vede k trpělivému a systematickému postupování – rychlé zkratky k úspěchu teď nefungují, místo toho získáváte výhodu skrze vytrvalost a odpovědný přístup. Pokud uvažujete o zahájení něčeho zcela nového, raději plánujte a připravujte půdu, ale s oficiálním startem počkejte. Merkur bude od 26. února retrográdní, což varuje před podepisováním důležitých smluv či spuštěním projektů koncem měsíce. Místo toho dokončete rozpracované úkoly a zrevidujte strategie – možná objevíte chyby či detaily, které dříve unikaly pozornosti. Uranův obrat do přímého směru ve vašem finančním sektoru začátkem měsíce může přinést nové impulzy v oblasti příjmů: některé Berany čeká nečekaná nabídka přivýdělku či změna hodnot, která ovlivní jejich profesní směřování. Celkově únor vybízí Berany, aby položili pevné základy pro budoucí úspěchy – s rozvahou, trpělivostí a důrazem na dlouhodobou stabilitu.
Býk
Zdraví
Pro Býky je únor vhodným měsícem k duševní očistě a regeneraci. Saturn se 13. února přesouvá do znamení Berana, což u vás aktivuje dvanáctý dům – oblast odpočinku, skrytých věcí a podvědomí. Můžete pociťovat potřebu více samoty nebo oddechu. Je možné, že se přihlásí starší, opomíjené zdravotní potíže či psychosomatické příznaky, které bude třeba řešit s větší vážností. Nepodceňujte signály svého těla – Saturn vyžaduje, abyste ke svému zdraví přistupovali zodpovědně a případné potíže řešili hned v zárodku. Začátek měsíce by mohl přinést určitý neklid: Uran se 3. února otáčí přímo ve vašem znamení, což Býkům vlévá novou energii, ale také nervóznější tempo. Snažte se zavést si pravidelné relaxační techniky (meditace, jóga), abyste tuto elektrizující energii zvládli konstruktivně a předešli napětí. Úplněk ve Lvu 1. února osvětluje téma rovnováhy mezi pracovním vytížením a domácím zázemím – mohl by upozornit na potřebu více klidu v soukromí. Pokud cítíte, že jste na sebe v poslední době hodně nakládali, dopřejte si kolem tohoto data pár volnějších dní. Koncem měsíce dbejte zvýšené opatrnosti, neboť Merkur bude od 26. února retrográdní (ve znamení Ryb). Retrográdní fáze ve vašem případě může přinést mentální únavu nebo zmatené myšlenky; proto si dopřejte dost spánku a vyhýbejte se stresovým podnětům, zejména na pracovišti. Celkově platí, že únor Býkům radí zpomalit tempo a zaměřit se na své vnitřní zdraví – jak fyzické, tak duševní.
Vztahy
V oblasti vztahů čeká Býky klidnější, reflexivní období. Vládnoucí Venuše se až do 10. února pohybuje Vodnářem, což mohlo v lednu přinést společenský ruch, ale od poloviny února, kdy Venuše přejde do citlivých Ryb, pocítíte větší potřebu intimity a porozumění. Toto postavení Venuše (ve vašem jedenáctém domě přátel) naznačuje, že lásku a podporu najdete u přátel nebo v komunitě lidí blízkých vaší duši – nevylučuje se ani možnost, že se z přátelství zrodí něco víc. Zatmění Slunce při novoluní ve Vodnáři 17. února zasáhne vaši kariéru a veřejný život, což sice není přímo vztahová oblast, ale může to dočasně odvést vaši pozornost více k práci. Dejte si pozor, abyste kvůli pracovním povinnostem nezanedbávali rodinu či partnera – právě úplněk ve Lvu 1. února na ose domov vs. kariéra vám připomene, že je třeba věnovat se obojímu vyváženě. Pokud jste ve vztahu, může tento úplněk vyvolat důležitou diskusi o společném bydlení nebo rodinných záležitostech. Nezadaní Býci by mohli ke konci měsíce pocítit nostalgii po minulých láskách – Merkur retrográdní od 26. února totiž může v mysli vyvolat vzpomínky na bývalé partnery či nedořešené emoce. Využijte to jako příležitost ujasnit si, co od budoucího vztahu chcete. Celkově jsou únorové energie pro Býky spíše introvertní – bude vám vyhovovat trávit čas s lidmi, kteří jsou vám opravdu blízcí, a vyhýbat se povrchním společenským povinnostem.
Kariéra
Únor přináší Býkům v kariéře výrazné impulzy a potenciální nové začátky. Novoluní ve znamení Vodnáře 17. února, doprovázené zatměním, se odehrává ve vašem desátém domě povolání. To může znamenat zlomový bod – například nabídku nové pracovní pozice, zahájení projektu s velkým dopadem nebo rozhodnutí vydat se jiným profesním směrem. Zatmění naznačuje, že změny v kariéře budou mít dlouhodobý význam, proto pečlivě zvažte své další kroky. Již začátkem měsíce můžete vnímat předzvěsti těchto změn: Uran ve vašem znamení (1. dům) se 3. února otáčí do přímého chodu, což ve vás probudí touhu realizovat své originální nápady. Možná jste v předchozích měsících cítili stagnaci nebo nejistotu ohledně kariérního směřování – nyní se situace začne vyjasňovat a vy naberete odvahu prosadit nové postupy či technologie ve své práci. Úplněk ve Lvu na začátku února osvětluje téma rovnováhy mezi prací a rodinou. Můžete sklízet uznání za dosažené výsledky, ale zároveň si uvědomíte, jak důležité je mít pevné zázemí doma. Saturn, který se přesouvá do Berana (vašeho 12. domu), radí v kariéře nepřehlížet detaily a věnovat čas přípravě: než se Saturn za dva roky dostane do vašeho znamení, je třeba dokončit rozdělané projekty a uzavřít staré závazky. Proto také závěr měsíce využijte spíše k rekapitulaci a plánování. Merkur bude od 26. února retrográdní – to může přinést drobná nedorozumění v komunikaci s kolegy či zpoždění v realizaci plánů. Neřešte to zbrkle; raději překontrolujte důležité dokumenty, zálohy dat a buďte trpěliví. Únor tak může odstartovat novou kapitolu vaší kariéry, ovšem úspěch závisí na tom, nakolik důkladně se připravíte a jak dokážete skloubit pracovní život s osobním.
Blíženci
Zdraví
Blíženci by se v únoru měli zaměřit na vyvážení duševní a fyzické pohody. Hlavní planetární vlivy se tentokrát dotýkají spíše vaší psychiky než těla. Uran se 3. února otáčí do přímého směru ve znamení Býka, což aktivuje váš dvanáctý dům podvědomí. Můžete zaznamenat neklidné sny nebo náhlé vhledy do svého nitra. To může být osvobozující – možná pochopíte příčiny některých svých starostí – ale zároveň to může narušit kvalitu spánku. Proto dbejte na dostatek odpočinku a zkuste relaxační techniky před spaním. Úplněk ve Lvu 1. února zasáhne oblast komunikace a krátkých cest; dejte si tedy pozor na stres z informačního přetížení. Okolo tohoto data se vyhněte chaotickému plánování a raději si ujasněte priority, abyste předešli nervozitě. Po 18. února, kdy Slunce vstoupí do Ryb, se tempo v práci i životě obecně může dočasně zklidnit – využijte to k posílení imunity, například pravidelným cvičením jógy nebo procházkami, které spojí pohyb s duševním relaxem. Mějte na paměti, že od 26. února bude Merkur, váš vládce, retrográdní. Retrográdní Merkur může přinést roztěkanost a zapomnětlivost; pište si proto důležité věci, abyste nezapomínali na lékařské prohlídky či denní režim. Celkově je únor ideální k tomu, abyste zpomalili, naslouchali signálům svého těla i mysli a nehnali se bezhlavě kupředu.
Vztahy
Vztahy Blíženců budou v únoru potřebovat trpělivost a jasno v komunikaci. Až do 10. února se Venuše pohybuje znamením Ryb a poté přechází do Berana, což přináší do první poloviny měsíce snivou, romantickou náladu a ve druhé polovině větší spontánnost. Zejména kolem 17. února, kdy proběhne novoluní (zatmění) ve Vodnáři ve vašem devátém domě, můžete pocítit touhu rozšířit si obzory – možná s partnerem naplánujete společnou cestu nebo se seznámíte s někým zajímavým z cizího prostředí. Nové poznatky a zážitky mohou obohatit vaše vztahy a dát vám s partnerem společné téma. Saturn vstupující 13. února do Berana klade důraz na kvalitu vašeho okruhu přátel; v následujících dvou letech možná zúžíte okruh známých na ty, na které je skutečně spolehnutí. Už v únoru to pocítíte tak, že budete preferovat pár blízkých lidí před povrchní společností. Pevné přátelské vztahy budou mít pozitivní vliv i na váš milostný život – mohou vám poskytnout oporu nebo vás seznámit s potenciálním partnerem. Dejte si však pozor na nedorozumění ke konci měsíce: Merkur začne 26. února couvat (retrográdní pohyb) ve vašem kariérním sektoru, což by mohlo přinést napětí, které si nevědomky odnesete domů. Snažte se proto oddělit pracovní starosti od osobního života a komunikovat s partnerem či rodinou otevřeně o tom, co potřebujete. Pokud jste nezadaní, retrográdní Merkur může přivát zpět do života někoho z minulosti – promyslete si, zda má smysl otevírat staré kapitoly, nebo je lepší je definitivně uzavřít.
Kariéra
Únor je pro Blížence v kariéře měsícem revizí a učení se z minulosti. Merkur, váš vládce, se 6. února přesune do Ryb (do vašeho desátého domu kariéry) a koncem měsíce, 26. února, se tam obrátí do retrográdního směru. To znamená, že v pracovních záležitostech se může objevit určitá zpomalení nebo budete nuceni vrátit se k rozpracovaným projektům. Není to vhodná doba na ukvapené změny zaměstnání či podepisování nových smluv – spíše pečlivě dokončujte to, co je již na stole, a kontrolujte detaily. Novoluní ve Vodnáři 17. února aktivuje váš devátý dům – někteří Blíženci se mohou rozhodnout pro rozšíření kvalifikace, kurz či školení, které posune jejich kariérní možnosti. Případně se otevře příležitost k zahraniční spolupráci nebo pracovní cestě. Tyto nové zkušenosti se mohou ukázat jako klíčové pro váš profesní růst v budoucnu. Saturnův vstup do Berana (váš jedenáctý dům) signalizuje, že v následujícím období bude důležité budovat pevné profesní kontakty a možná převzít zodpovědnější roli v rámci týmu či profesní komunity. Už v únoru pocítíte důraz na spolehlivost – můžete být vyzváni, abyste podpořili kolegy nebo se ujali vedení určitého projektu. Úplněk ve Lvu na začátku měsíce vám může přinést úspěšné uzavření jednání, podpis dokumentu nebo završení jistého úkolu, o který jste usilovali (třetí dům, kde Luna úplní, symbolizuje komunikaci a papírování). Možná obdržíte důležitou zprávu ohledně práce, která vám pomůže rozhodnout se o dalším směru. A konečně Uran, který se 3. února obrací přímo ve vašem dvanáctém domě, může zviditelnit dosud skryté okolnosti – například odhalíte zákulisní informace nebo si uvědomíte, že vás něco vnitřně brzdilo a nyní to můžete pustit. Toto uvědomění vám umožní vykročit do jarních měsíců s čistším stolem a novou inspirací. Celkově se v únoru vyplatí trpělivost: soustřeďte se na dokončení a vylepšení toho, co máte rozpracováno, a připravujte půdu pro jarní rozvoj.
Rak
Zdraví
Pro Raky je únor obdobím, kdy by měli pečlivě hlídat rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Saturn 13. února vstupuje do znamení Berana a tím přechází do vašeho desátého domu kariéry. Toto postavení může přinést zvýšený tlak na výkon a zodpovědnost, což se může nepřímo promítnout i do vašeho zdraví – hrozí přetěžování a stres. Je proto klíčové nezanedbávat životosprávu. Rozvrhněte si povinnosti tak, abyste měli čas na pravidelné jídlo, pohyb i kvalitní spánek. Úplněk ve Lvu 1. února osvětluje finanční osu vašeho horoskopu (druhý a osmý dům) – mohl by upozornit na otázky hodnot a jistot, což může vyvolat jistou úzkost o materiální zabezpečení. Zkuste kolem tohoto data nepropadat zbytečným obavám a místo stresu si dopřejte něco, co vám udělá radost (třeba drobnou odměnu za vaši práci). Uran se 3. února obrací přímo ve znamení Býka a ve vašem případě ovlivňuje okruh přátel a cílů – pokud jste se cítili dlouhodobě společensky odříznutí či bez podpory, může se to zlepšit, což má pozitivní dopad i na psychiku. Po 18. února, kdy Slunce vstoupí do spřízněného znamení Ryb, pocítíte větší klid a možná chuť věnovat se duchovnějším či vnitřně obohacujícím aktivitám, které podporují vaše zdraví (meditace, kreativní činnosti, pobyt u vody apod.). Pamatujte na to, že Merkur bude od 26. února retrográdní v Rybách – v té době raději nepodceňujte psychosomatické signály těla. Pokud se cítíte unavení nebo přetížení, dopřejte si volno a rekonvalescenci. Celkově platí, že únor po vás chce, abyste o sebe pečovali s tou stejnou důsledností, jakou věnujete svým povinnostem.
Vztahy
Ve vztazích Raků se únor ponese ve znamení hledání stability tváří v tvář vnějším změnám. Saturn v Beranu od poloviny měsíce vás může zaměstnávat pracovně, a tak bude důležité, abyste si našli čas i na své blízké. Partner či rodina mohou vnímat, že máte plnou hlavu kariérních starostí – zkuste proto oddělit pracovní život od osobního a vědomě vyhradit chvíle, kdy se budete věnovat jen jim. Úplněk ve Lvu začátkem února může do partnerských debat vnést téma financí a hodnot. Možná se s partnerem pobavíte o rozpočtu, o sdílených výdajích nebo o tom, jak každý z vás přispívá k chodu domácnosti. Je to vhodná příležitost vyjasnit si případné rozdílné představy o penězích, aby to do budoucna nezatěžovalo váš vztah. Svobodným Rakům může tento úplněk ukázat, jak důležité je cenit si sebe sama – sebevědomí ohledně vlastní hodnoty je totiž klíčové i pro výběr vhodného partnera. Novoluní a zatmění 17. února ve znamení Vodnáře proběhne ve vašem osmém domě intimity a sdílených zdrojů. To může přinést hlubší posun ve vztahu – například společné rozhodnutí ohledně financí (investice, půjčky) nebo odhalení a léčení nějakého citového tématu, které mezi vámi bylo skryté. Pro nezadané může zatmění znamenat vnitřní proměnu v tom, co od hlubokého svazku očekávají, a nastavení nových hranic či standardů. Vlivy druhé poloviny měsíce přejí i romantice na dálku či duchovnímu propojení: Venuše v Rybách (od 10. února) vám dává kouzlo a láká vás k prožívání lásky skrze sdílení snů a ideálů – pokud máte vztah na dálku nebo s někým cizí národnosti, můžete nyní cítit zvlášť silné pouto. Ke konci měsíce pozor na komunikační šumy: Merkur bude retrográdní od 26. února, což může dočasně způsobit nedorozumění například ohledně plánů na cestování či vzdělávání (témata devátého domu). Raději si s partnerem vše důležité dvakrát potvrďte a buďte shovívaví, pokud něco nepůjde hned podle plánu. Únor tak může vztahy Raků posílit – zejména pokud projevíte porozumění a ochotu spolupracovat i tváří v tvář vnějším tlakům.
Kariéra
Pro Raky je únor zásadním obdobím v kariéře. Saturn přecházející 13. února do Berana vstupuje do vašeho desátého domu povolání a veřejného postavení. Toto je začátek dvouleté fáze, během níž budete postupně sklízet odměny za svou tvrdou práci – ale také čelit větší zodpovědnosti a případně zkouškám pevnosti vaší profesní cesty. Už v únoru můžete pocítit zvýšený tlak v práci: možná dostanete náročnější úkol nebo budete muset prokázat své schopnosti před nadřízenými. Berte to jako šanci ukázat, co ve vás je. Novoluní ve Vodnáři 17. února se odehraje ve vašem osmém domě společných financí, což může naznačovat nové finanční uspořádání v kariéře – například jednání o investorech, úvěru pro podnikání, rozdělení zisku či přerozdělení pracovních bonusů v týmu. Může také jít o rozhodnutí ukončit jednu kapitolu a investovat energii do jiné – zatmění při novoluní často signalizuje zlomové události. Saturnova konjunkce s Neptunem 20. února na vrcholu vašeho horoskopu naznačuje střet ideálů a reality v kariéře. Možná si uvědomíte, že musíte své pracovní sny upravit podle skutečných možností, nebo naopak najdete způsob, jak prakticky realizovat projekt, který vám dříve připadal příliš idealistický. Merkur bude od 26. února retrográdní v Rybách (ve vašem devátém domě). To varuje před zmatky v komunikaci na mezinárodní úrovni, zpožděním úředních záležitostí (např. víza, certifikace) či potížemi s technikou při práci na dálku. Pokud studujete nebo se školíte kvůli kariéře, můžete se k některé látce muset vrátit a lépe si ji osvojit. Na začátku měsíce, okolo úplňku ve Lvu (1. února), se může uzavřít nějaký finanční projekt – například obdržíte platbu, bonus nebo vyřešíte cenovou nabídku. Zároveň si uvědomíte svou hodnotu: nebojte se říci si o odměnu, kterou si zasloužíte. Uranův obrat do přímého směru v Býku 3. února může přinést nové podněty skrze kontakty – někdo z okruhu vašich známých by mohl přijít s nečekanou pracovní nabídkou nebo vám otevřít dveře k projektu, o kterém jste dosud jen slyšeli. Celkově únor odstartuje vaši cestu k profesionální stabilitě, i když začátky mohou být náročné. Důvěřujte svým schopnostem a buďte připraveni na postupný, ale jistý vzestup.
Lev
Zdraví
Lvům únor přináší výrazné energetické impulsy, a tak bude důležité udržet si fyzickou i psychickou rovnováhu. Hned začátkem měsíce, 1. února, vrcholí úplněk ve vašem vlastním znamení. Tento úplněk vám dodá spoustu energie a emocí – můžete se cítit na vrcholu sil nebo na sebe strhnout pozornost okolí. Dejte si však pozor, abyste svou energii nepřepínali; kolem úplňku bývají Lvi náchylní k dramatickým gestům, což může vést k vyčerpání. Dopřejte si dostatek spánku a pokud možno se vyhýbejte konfliktům, které by zbytečně spalovaly vaši sílu. Saturn přesouvající se 13. února do znamení Berana ovlivní váš devátý dům (vzdělání, filozofie, cestování), což samo o sobě nemá přímý dopad na zdraví, ale může změnit váš přístup k životnímu stylu. Možná si uvědomíte, že potřebujete do každodenní rutiny vnést více smyslu – například zkombinovat fyzické cvičení s duchovní praxí (třeba jóga či tai-chi), abyste posílili nejen tělo, ale i mysl. Uran se 3. února otáčí do přímého směru v Býku a rozhýbe stagnující záležitosti ve vaší kariéře; to sice není zdravotní vliv, ale případné změny v práci mohou být stresující, proto nezapomínejte na relaxaci i uprostřed pracovního nasazení. Ke konci měsíce, kdy Merkur od 26. února retrograduje v Rybách (ve vašem osmém domě regenerace a krizí), bude vhodné zvolnit tempo. Retrográdní Merkur může přinést mentální únavu či roztěkanost, takže zařaďte do programu více odpočinku, vyhýbejte se nadměrnému analyzování problémů a raději si dopřejte například masáž nebo jinou terapeutickou proceduru. Celkově si v únoru udržujte pevný režim – lvi sice disponují velkou vitalitou, ale i ta potřebuje pravidelně dobíjet.
Vztahy
Únorové vlivy zásadně zasáhnou oblast vztahů Lvů. 17. února nastane novoluní ve Vodnáři – tentokrát navíc doprovázené zatměním Slunce – ve vašem sedmém domě partnerství. To je pro Lvy jeden z nejdůležitějších vztahových momentů roku. Pokud jste ve vztahu, může kolem tohoto data dojít k významnému posunu: možná společně s partnerem učiníte rozhodnutí o budoucnosti (například zásnuby, svatba, společné bydlení), nebo naopak odhalíte oblasti, které je třeba řešit, aby se vztah mohl dál rozvíjet. Pro některé Lvy může zatmění znamenat, že starý nefunkční svazek dospěje ke svému konci a uvolní místo novým lidem v životě. Svobodní Lvi by si měli všímat nových tváří, které se v tomto období objeví – je vysoká šance, že potkáte někoho, kdo vám zásadně ovlivní život. Tomu napovídá i fakt, že Uran se 3. února otáčí přímo ve vašem desátém domě (postavení ve společnosti) – můžete se seznámit s někým skrze práci nebo veřejné působení, a bude to nečekané a osudové setkání. Již začátkem měsíce přináší úplněk ve Lvu 1. února vyústění jistých osobních záležitostí – možná pocítíte, že je třeba dát najevo své potřeby a city. Ve stávajícím vztahu se nebojte partnerovi ukázat, kým skutečně jste a co potřebujete ke štěstí; toto sebeuvědomění je nutné k tomu, aby vztah mohl harmonicky fungovat. Venuše procházející Rybami od 10. února zvýrazní vaši touhu po hlubokém emočním spojení. Budete intenzivněji vnímat romantiku a možná zatoužíte sdílet s milovanou osobou i své stinné stránky a zranitelnost. To může vztah posílit, pokud je založen na důvěře. Dejte si však pozor ke konci měsíce na komunikaci: Merkur bude od 26. února retrográdní a ve vašem osmém domě může vyvolat zmatek kolem sdílených tajemství či financí s partnerem. Buďte trpěliví, pokud dojde k nedorozumění – raději věci prodiskutujte v klidu znovu než dělat unáhlené závěry. Celkově má únor potenciál vaše vztahy transformovat – slabé svazky mohou odejít, silné se posunou na novou úroveň závazku a vzájemného porozumění.
Kariéra
Také v kariéře čekají Lvy důležité změny a výzvy. Uran se 3. února otáčí do přímého směru v Býku, což rozhýbe váš desátý dům kariéry a povolání. Pokud jste v předchozích měsících pociťovali stagnaci nebo nejistotu ohledně profesního směřování, teď se situace dá do pohybu. Může přijít nečekaná nabídka povýšení, projekt, který vás nadchne, nebo i impulz ke změně zaměstnání směrem k větší svobodě a kreativitě. Saturn vstupující 13. února do Berana (vašeho devátého dům) signalizuje, že k dalšímu růstu budete potřebovat rozšířit své obzory. Možná zjistíte, že pro dosažení vysněné pozice je nutné doplnit vzdělání, získat certifikaci nebo se přestěhovat do zahraničí. Saturn v devátém domě klade důraz na dlouhodobé plánování: učiňte konkrétní kroky, jak zlepšit své kvalifikace nebo reputaci v oboru. Novoluní se zatměním ve Vodnáři 17. února osvítí sféru spolupráce a smluv (sedmý dům) – může dojít k uzavření nové obchodní dohody, partnerství nebo kontraktu, který ovlivní vaši kariéru. Pečlivě si však prostudujte podmínky a detaily, zejména protože ke konci měsíce Merkur nabere zpětný chod v Rybách (ve vašem osmém domě financí). Retrográdní Merkur od 26. února varuje, že některá finanční nebo právní jednání mohou potřebovat revizi. Není třeba se lekat, ale buďte opatrní při podepisování dokumentů – raději vše dvakrát zkontrolujte, případně konzultujte s odborníky. Úplněk ve Lvu na začátku měsíce vám osobně přinese uznání – možná se vám dostane chvály od nadřízených za úspěšné dokončení projektu nebo zviditelnění vaší práce na veřejnosti. To vám dodá sebevědomí do dalších kroků. Saturnova konjunkce s Neptunem 20. února může na poli kariéry znamenat důležitý test vašich snů: pokud jste měli idealistickou představu o své profesi, nyní se ukáže, co z ní je reálné. To však není důvod ke zklamání – naopak, Saturn pomůže vašim vizím dát konkrétní podobu a krok za krokem je uskutečnit. Celkově Lvi v únoru zažijí akceleraci kariéry, ale bude od nich vyžadována profesionálnost, ochota se učit a schopnost přizpůsobit se novým podmínkám.
Panna
Zdraví
Zdraví Pann bude v únoru výrazně ovlivněno lunárními cykly i novými návyky. 17. února dojde k novoluní ve znamení Vodnáře, které u vás aktivuje šestý dům – oblast zdraví, práce a denní rutiny. To je ideální čas pro předsevzetí týkající se zdravého životního stylu. Pokud jste plánovali začít s novým cvičením, dietou nebo třeba odvykací kúrou, právě okolo tohoto data máte největší šanci uspět a nastolit si režim, který dlouhodobě vydrží. Podpořte své tělo i tím, že si v práci zorganizujete čas tak, abyste se vyhnuli zbytečnému stresu. V tom vám pomůže energie tohoto novoluní – přináší inovaci a možnost změnit zaběhnuté návyky. Naopak úplněk ve Lvu 1. února proběhne ve vašem dvanáctém domě podvědomí. Můžete se cítit unavenější, citlivější nebo vyplavou na povrch staré obavy a nevyřešené psychické bloky. Berte to jako výzvu k odpočinku a duševní hygieně – dopřejte si pár hodin o samotě, meditaci či relaxační koupel. Vaše tělo i mysl ocení, když necháte některé starosti prostě odeznít. Saturn 13. února vstupuje do znamení Berana (váš osmý dům regenerace a transformačních procesů), což dlouhodoběji vyžaduje, abyste nepodceňovali signály hluboko z nitra. Pokud se objeví chroničtější zdravotní potíž, neváhejte ji konzultovat s odborníkem – Saturn žádá zodpovědný přístup. Konjunkce Saturna s Neptunem 20. února naznačuje, že je třeba skloubit tradiční léčebné postupy s alternativními, nebo se zbavit iluzí ohledně vašeho zdraví a přijmout realitu (například si přiznat jistá omezení a naučit se s nimi pracovat namísto jejich popírání). Ke konci měsíce bude Merkur retrográdní v Rybách, konkrétně od 26. února – to je váš sektor partnerských vztahů, takže po psychické stránce můžete pociťovat napětí pramenící z mezilidských nedorozumění. Nepřipouštějte si vše příliš k srdci a raději své pocity ventilujte například během sportu či tvořivé činnosti. Celkově máte v únoru příležitost nastavit si nový režim, který posílí vaši vitalitu, pokud budete naslouchat potřebám svého těla.
Vztahy
Únor prověří komunikaci Pannen ve vztazích a nabídne příležitost k ujasnění citů. Merkur, váš vládce, se 6. února přesouvá do znamení Ryb (do vašeho sedmého domu vztahů), což zpočátku přinese příjemný romantický nádech – zejména od 10. února, kdy se k němu přidá Venuše. Partnerská komunikace by měla být na začátku měsíce empatická a láskyplná. Avšak později, 26. února, se Merkur v Rybách otáčí do retrográdního chodu. Připravte se na to, že ke konci měsíce mohou nastat nedorozumění s partnerem či blízkými – možná budete muset znovu otevřít téma, které jste považovali za vyřešené, nebo se ozve bývalý partner s potřebou dovysvětlit minulost. Důležité je nejednat unáhleně: dejte si čas na rozmyšlenou a snažte se vidět situaci i očima druhé strany. Novoluní ve Vodnáři 17. února ovlivní váš šestý dům, který sice primárně souvisí s prací a každodenností, ale pro vztahy to může znamenat, že se rozhodnete zavést nový režim i v partnerském životě – například si lépe rozdělit domácí povinnosti nebo si naplánovat pravidelné společné aktivity, aby vztah nezapadl do stereotypu. Saturnův vstup do Berana 13. února otevírá dvouletou etapu, kdy bude kladen důraz na hlubokou důvěru a závazky (osmý dům). Ve vztahu to může znamenat, že budete stavěni před situace, které prověří vaši schopnost sdílet a spoléhat jeden na druhého – například společné finance, intimitu či zvládání krizí. Pokud je vztah pevný, Saturn ho ještě posílí větší odpovědností (může jít třeba o rozhodnutí pořídit si bydlení či potomka). U slabších svazků se mohou objevit tlaky vedoucí k proměně či ukončení. Úplněk ve Lvu 1. února ve vašem dvanáctém domě naznačuje, že něco skrytého by mělo vyjít na povrch – možná tajné pocity, které jste dusili uvnitř sebe, nebo pravda o vztahu, kterou jste si nechtěli připustit. Ať tak či onak, jeho vlivem můžete učinit definitivní tečku za starými křivdami a odpustit sobě i druhým. To vám umožní jít do budoucna ve vztazích lehčeji. Celkově platí, že únor Pannám umožní pročistit komunikaci a nastavit zdravější hranice ve vztazích – klíčová bude ochota naslouchat a učit se z minulých chyb.
Kariéra
V kariéře čeká Panny aktivní a produktivní měsíc. Novoluní ve Vodnáři 17. února se odehraje ve vašem šestém domě práce a povinností – můžete očekávat nové pracovní úkoly, změny ve složení týmu nebo dokonce nabídku nového zaměstnání. Pokud jste uvažovali o změně pracovních návyků či efektivity, nyní je ideální doba zavést zlepšení (například nový systém organizace práce). Zatmění Slunce, které novoluní doprovází, naznačuje, že tyto změny budou mít dlouhodobý dopad – možná objevíte zcela nový způsob, jak využít své schopnosti. Uran se 3. února otáčí přímo v Býku, což rozhýbe záležitosti související s vaším devátým domem – vzděláním, cestováním a vizí do budoucna. Můžete se rozhodnout přihlásit na kurz nebo školení, které zvýší vaši kvalifikaci, případně obnovit jednání o pracovních cestách či projektech v zahraničí, které byly pozdrženy. Tyto kroky vás mohou významně posunout v kariéře kupředu. Saturn vstupuje 13. února do Berana, čímž přechází do vašeho osmého domu společných financí a zdrojů. V práci to může znamenat větší zodpovědnost za rozpočet, dotační projekty nebo třeba svěřené finance. Budete muset prokázat hospodárnost a schopnost plánovat s ohledem na dlouhodobou udržitelnost. Pokud pracujete v týmu, Saturn prověří férovost rozdělení odměn i pracovního zatížení – vyplatí se nastavit jasná pravidla, aby nedocházelo k pocitu křivdy. Merkur bude od 26. února retrográdní v Rybách (ve vašem sektoru partnerských smluv a dohod), takže ke konci měsíce postupujte opatrně při jednáních s obchodními partnery nebo klienty. Starší smlouvy či projekty se mohou vrátit k dořešení – je vhodný čas je uzavřít, ale nové dohody raději finalizujte až po skončení retrográdní fáze, pokud je to možné. Úplněk ve Lvu na začátku měsíce ukončí něco v zákulisí – možná projekt, na kterém jste pracovali tiše bez větší pozornosti okolí, dospěje do finále, nebo si uvědomíte, že určitý pracovní směr vám již nevyhovuje a je čas ho opustit. Nebojte se takové uvědomění přijmout; vytváříte tím prostor pro nové příležitosti, které se rýsují s jarními měsíci. Únor dá Pannám šanci upevnit si svou pozici díky pečlivosti a ochotě inovovat – pokud využijete nabízených změn, můžete výrazně zefektivnit a zlepšit svou pracovní situaci.
Váhy
Zdraví
Zdravotně by se Váhy měly v únoru zaměřit na zavedení lepší rovnováhy mezi prací, odpočinkem a péčí o sebe. Novoluní ve Vodnáři 17. února proběhne ve vašem pátém domě tvořivosti a radosti, což sice není sektor zdraví, ale naznačuje potřebu zařadit do života více aktivit, které vám dělají dobře a uvolňují stres. Může to být nový koníček, pravidelné setkávání s přáteli při sportu nebo jakákoliv činnost, která vám zvedne náladu – psychická pohoda se totiž odrazí i na fyzickém zdraví. Merkur se 6. února přesune do Ryb (vašeho šestého domu práce a zdraví), čímž na začátku měsíce přináší impulz k organizaci denního režimu. Možná si uklidíte pracovní prostor, naplánujete jídelníček či vyzkoušíte nový cvičební rozvrh. Dejte si však pozor ke konci měsíce, kdy Merkur otočí na retrográdní směr od 26. února – mohli byste být roztěkanější a hrozí zapomínání či zmatky v harmonogramu. Proto si důležité věci (například lékařské prohlídky, braní léků nebo pracovní termíny) pečlivě poznačte a nastavte si upomínky. Úplněk ve Lvu 1. února zasáhne váš jedenáctý dům, což může zvýšit sociální aktivitu a do jisté míry i vyčerpání z nadmíry společenských povinností. Pamatujte, že říct občas „ne“ je v pořádku – vaše tělo ocení, když mu dopřejete klid, místo abyste se nutili být všude a se všemi. Celkově únor nabádá Váhy ke zdravému střídání práce a zábavy. Najděte si režim, který vám dovolí pečovat o kondici (třeba i formou zábavy) a zároveň vás nepřetíží.
Vztahy
Pro Váhy bude únor klíčovým měsícem v oblasti vztahů. Saturn 13. února vstupuje do protilehlého znamení Berana, tedy do vašeho sedmého domu partnerství. Začíná tím přibližně dvouletá fáze, která prověří pevnost vašich blízkých svazků. Pokud jste ve stálém vztahu, můžete pocítit zvýšenou zodpovědnost – možná bude třeba společně řešit vážná životní témata, od závazků typu manželství či dětí až po překonávání překážek. Silné vztahy Saturn ještě utuží, ale ty nefunkční by mohly projít krizí, jež ukáže, zda má smysl v nich pokračovat. Svobodné Váhy mohou během tohoto období potkat partnera s vážnými úmysly, často staršího nebo vyzrálejšího. Už v únoru se mohou objevit náznaky tohoto trendu. Novoluní a zatmění Slunce 17. února ve Vodnáři aktivuje váš pátý dům lásky a romantiky – pro nezadané to může znamenat osudové seznámení, pro zadané znovu zažehnutí jiskry v dlouhodobém vztahu nebo rozhodnutí týkající se dětí (případně početí). Energie zatmění je intenzivní a dlouhodobá, takže co se nyní ve vztazích započne, může mít dopad na příští roky. Venuše, váš vládce, se 10. února přesune do Ryb (do vašeho šestého domu) a dočasně přinese více laskavosti a ochoty pomáhat do každodenních interakcí – možná s partnerem společně zapracujete na nějakém praktickém projektu nebo si budete prokazovat lásku drobnými službami. Koncem měsíce pak nastává zkouška komunikace: Merkur se od 26. února pohybuje retrográdně. To ve vašem případě může vyvolat nedorozumění v běžných provozních věcech – třeba špatně pochopenou domluvu ohledně času nebo povinností v domácnosti. Raději si vše důležité dvakrát potvrďte. Úplněk ve Lvu 1. února osvítí oblast přátelství a společenských kontaktů. Může vyplavit na povrch pravdu o nějakém příteli či společenské skupině – například si uvědomíte, kdo ve vašem okolí vás skutečně podporuje a kdo naopak možná zasahuje do vašeho partnerského života negativně. Podle toho pak možná upravíte okruh lidí, s nimiž trávíte čas. Celkově únor Váhám přináší vážnější tón do vztahů – je čas budovat ty, které mají pevný základ, a uvolnit se od těch, jež svou roli již splnily.
Kariéra
V kariéře čeká Váhy poměrně rušný, ale perspektivní měsíc. Uran se 3. února otáčí přímo v Býku, čímž se uvolňuje energie ve vašem osmém domě financí a investic. Pokud jste čekali na schválení nějakého grantu, půjčky nebo rozpočtu, mohly by se věci konečně pohnout kupředu. Rovněž se mohou objevit nové příležitosti spojené s penězi druhých lidí – například nabídka investora, projekt spolufinancovaný partnerem či rodinou, nebo nečekané dědictví ovlivňující vaše pracovní možnosti. Novoluní ve Vodnáři 17. února zasáhne váš pátý dům kreativity a podnikání. Pro některé Váhy to může znamenat start nového kreativního projektu, zahájení vlastního podnikání nebo třeba jen převzetí vedoucí role v rámci stávající práce, která vám umožní více uplatnit své originální nápady. Zatmění slunce dodává těmto novým začátkům váhu – dejte do nich to nejlepší, mohou vás postupně dovést k uznání. Saturnův přesun do Berana 13. února ovlivní vztahy s kolegy, nadřízenými či obchodními partnery (sedmý dům). Možná pocítíte potřebu nastavit jasnější pravidla spolupráce nebo budete častěji konfrontováni s autoritami. Je důležité jednat diplomaticky, ale nenechat si líbit nespravedlnost – Saturn vás učí vymezit se konstruktivně. Ke konci měsíce buďte obezřetní s administrativou: Merkur retrográdní od 26. února v Rybách (ve vašem šestém domě práce) může přinést zmatky v dokumentech, chyby v rozpisu směn či nedorozumění s podřízenými. Vyplatí se vše důležité písemně zaznamenat a kontrolovat. Úplněk ve Lvu začátkem února může přinést uzavření nějakého týmového projektu nebo vaši zvýšenou angažovanost v profesní komunitě – možná se zúčastníte významné porady či obdržíte zprávu, která ovlivní složení týmu. Celkově únor vybízí Váhy, aby se nebály ukázat své tvůrčí schopnosti a zároveň budovaly pevné pracovní vztahy. Pokud dokážete skloubit invenci s odpovědným přístupem, může vás tento měsíc posunout blíže k dlouhodobým kariérním cílům.
Štír
Zdraví
Štíři budou v únoru nuceni postavit se ke svému zdraví a životnímu stylu čelem. Saturn vstupuje 13. února do znamení Berana a obsazuje váš šestý dům zdraví, práce a denního režimu. To znamená, že v následujících dvou letech budete muset vnést do svého životního stylu více řádu a disciplíny. Už v únoru pocítíte první impulzy: možná si uvědomíte, že některé návyky (nebo jejich nedostatek) vám dlouhodobě škodí, a rozhodnete se je změnit. Doporučuje se nastavit si pravidelný režim – dostatečně spát, jíst vyváženě a systematicky cvičit. Saturn v šestém domě může zpočátku přinést i zvýšenou zátěž či únavu, zvláště pokud ignorujete signály těla. Konjunkce Saturna s Neptunem 20. února ve stejném sektoru naznačuje, že možná budete muset opustit určité iluze ohledně svého zdraví. Pokud jste si namlouvali, že „to nějak vydržíte“ bez odpočinku nebo že se problém vyřeší sám, Saturn vás nyní vyzve k realistickému přístupu. Naopak vám ale může pomoci uvést do praxe i duchovní či alternativní metody léčby, které dosud působily jen jako vágní představy. Uran se 3. února otáčí přímo v Býku (ve vašem sedmém domě vztahů), což sice není přímo zdravotní záležitost, ale změny ve vztazích mohou ovlivnit i vaši psychiku a tím nepřímo zdraví – obrňte se proto proti stresu z případných překvapení tím, že budete dbát o duševní hygienu (např. relaxační cvičení, terapie). Novoluní ve Vodnáři 17. února ve vašem čtvrtém domě domova vás podpoří v tom, abyste si doma vytvořili harmonické zázemí – třeba reorganizací prostoru nebo zlepšením domácí atmosféry, což může mít blahodárný vliv na vaše celkové rozpoložení. Merkur bude od 26. února retrográdní v Rybách (ve vašem pátém domě radosti a tvořivosti), takže si dejte pozor, abyste kvůli pracovnímu shonu nezapomínali na oddech a koníčky. Návrat k dříve oblíbené aktivitě (např. sportu či kreativní činnosti) by vám mohl pomoci snížit stres. Únor tedy Štíry vede k tomu, aby položili pevné základy svého zdraví – pravidelnost, zodpovědnost a zároveň umění odpočívat budou klíčem.
Vztahy
Vztahy Štírů čeká v únoru oživení a možná i nečekané zvraty. Uran, který se 3. února otáčí do přímého směru ve znamení Býka, rozhýbe záležitosti vašeho partnerského sektoru (sedmý dům). Pokud jste v dlouhodobém vztahu, mohou se objevit náhlé události nebo nové podněty – například partner učiní překvapivé rozhodnutí, změní se dynamika mezi vámi, anebo společně zkusíte něco, co vybočuje z dosavadních zvyků. Pro Štíry, kteří ve vztahu nebyli spokojení, by Uranův vliv mohl přinést i impulz k osvobození se od svazující situace. Naopak nezadaní Štíři by nyní měli být otevření setkáním – nový partner se může objevit naprosto nečekaně a mít velmi neortodoxní povahu či životní styl, což vás přitahuje k vystoupení ze zažitých vzorců. Saturnův přesun do Berana 13. února ovlivňuje spíše praktickou stránku vašich dní, ale nepřímo i vztahy: budete-li více zaneprázdněni prací či péčí o zdraví, je důležité nezapomínat věnovat čas i svým blízkým. Možná se budete muset s partnerem domluvit na novém rozdělení povinností v domácnosti nebo najít společně rutinu, která vyhoví novým nárokům. Novoluní ve Vodnáři 17. února zasáhne váš čtvrtý dům domova a rodiny. To může znamenat nové začátky v rodinném životě – například stěhování, úpravu bydlení nebo dokonce rozhodnutí začít spolu žít s partnerem. Zlepšení domácího zázemí posílí i váš vztah, protože pro Štíry je pocit bezpečí a soukromí zásadní. Venuše v Rybách od 10. února (vašem pátém domě lásky) přinese do milostného života více romantiky a tvořivosti. Pokud jste ve vztahu, využijte polovinu měsíce k romantickým schůzkám, kulturním akcím či společným zálibám – posílí to citové pouto. Svobodným přeje Venuše v tom, že vyzařují zvláštní kouzlo a mohou snadněji okouzlit potenciální partnery, zejména v prostředí spojeném s uměním nebo duchovnem. Ke konci měsíce si dejte pozor na komunikační nedorozumění: Merkur bude od 26. února retrográdní v Rybách a v oblasti romantiky (pátý dům) může způsobit, že zprávy nebo vyznání nevyzní tak, jak byly zamýšleny. Raději volte osobní rozhovory než důležité věci řešit po telefonu či zprávách. Celkově únor Štírům přinese oživení vztahů – některé stagnující vazby získají nový náboj, a v jiných případech se otevřou dveře zcela novým lidem.
Kariéra
V pracovní oblasti čeká Štíry plodný měsíc plný završení i nových výhledů. Úplněk ve Lvu 1. února nastane ve vašem desátém domě kariéry a povolání. Může to znamenat dosažení určitého milníku – třeba úspěšné dokončení projektu, veřejné ocenění vaší práce nebo rozhodnutí ohledně dalšího směřování kariéry. Možná si uvědomíte, že jste dosáhli maxima v jedné oblasti a nastal čas posunout se dál. K tomu se váže novoluní ve Vodnáři 17. února ve vašem čtvrtém domě rodinného zázemí – to může naznačovat, že změny v kariéře budou provázány s osobním životem. Například můžete zvažovat práci z domova, rodinný podnik nebo profesní pauzu kvůli rodině. Případně získáte novou práci blíž k domovu, což zlepší váš work-life balance. Saturn v Beranu od 13. února ve vašem šestém domě každodenní práce znamená, že náplň vašich pracovních dní může zhoustnout – více povinností, rutina, kterou je potřeba zvládnout s větším důrazem na efektivitu. Možná dostanete na starost novou agendu nebo budete muset vyladit systém práce, abyste stíhali vše potřebné. Saturn ale také pomáhá vybudovat si pověst spolehlivého pracovníka, což se vám do budoucna vyplatí. Saturnova konjunkce s Neptunem 20. února může na pracovišti odhalit, kde jste byli příliš idealističtí – například uvěříte, že se projekt obejde bez jasného plánu, a teď zjistíte, že je nutné nastavit pevnou strukturu. Na druhou stranu může jít i o uvedení tvůrčích či humanitárních vizí do praxe. Merkur bude od 26. února couvat v Rybách (ve vašem pátém domě tvořivosti a podnikání). To varuje, abyste si dali pozor u kreativních projektů a podnikatelských záměrů – mohou vyžadovat revizi nebo se vrátí starý nápad, který budete znovu oprášovat. Není vhodné koncem měsíce spouštět reklamní kampaně či nové produkty bez důkladné kontroly. Uranův obrat v sedmém domě (3. února) může přinést překvapivý vývoj v obchodních partnerstvích – třeba nový obchodní partner, změnu podmínek spolupráce nebo náhlý odchod jednoho ze společníků. Buďte flexibilní a připraveni hledat nestandardní řešení. Únor tedy bude pro Štíry pracovně dynamický – uzavřete jednu kapitolu, zatímco další se začíná psát, a při tom všem bude třeba udržet pevný řád a chladnou hlavu.
Střelec
Zdraví
Střelci jsou známí svou aktivitou a optimistickou energií, a únor bude o tom, jak s těmito zdroji správně hospodařit. Uranův přechod do přímého směru 3. února v Býku ovlivní váš šestý dům zdraví a každodenní práce. Pokud jste v minulých měsících zaznamenali stagnaci či nejistotu ohledně svého režimu – například jste nemohli najít cvičení, které by vás bavilo, nebo jste bojovali s nepravidelností – nyní by se to mohlo změnit. Uran přináší nové impulzy: možná objevíte netradiční sport či metodu péče o zdraví, která vás nadchne, nebo se váš pracovní rozvrh upraví tak, že budete mít více času na sebe. Buďte však opatrní, abyste se do novinek nevrhli bezhlavě; Střelci mají sklon k přehánění, a tak vše zavádějte s rozvahou. Novoluní ve Vodnáři 17. února aktivuje váš třetí dům, což spíše souvisí s mentální sférou – mohli byste se rozhodnout více pečovat o svou duševní kondici, třeba tím, že se naučíte meditační techniky nebo si uděláte pořádek v myšlenkách psaním deníku. To nepřímo prospěje i tělesné pohodě. Saturn vstupuje 13. února do Berana (váš pátý dům) a konjunkce Saturnu s Neptunem 20. února naznačuje, že byste měli zdravě vyvažovat práci a zábavu. Možná si uvědomíte, že nekonečné společenské aktivity či riskantní sporty už vám neprospívají tak jako dřív – Saturn žádá umírněnost a zodpovědnost. To neznamená vzdát se radosti, ale spíše najít způsob, jak se bavit a současně nevyčerpávat. Ke konci měsíce, kdy Merkur od 26. února couvá v Rybách (ve vašem čtvrtém domě domova), si dejte pozor na domácí nehody z nepozornosti, třeba při vaření nebo drobných opravách. Drobné zmatky v domácnosti mohou narušit váš klid, tak se snažte udržovat pořádek a raději nic neuspěchat. Celkově vám únor připomene, že zdravý životní styl stojí na rovnováze – když zkombinujete pohyb, odpočinek a duševní pohodu, budete se cítit nejlépe.
Vztahy
Ve vztazích Střelců se únor ponese v duchu upřímnosti a možného přehodnocení priorit. Saturn přecházející 13. února do Berana ovlivní váš pátý dům romantiky, což může zbrzdit tempo vašeho milostného života. Pokud jste zvyklí na neustálé flirtování a dobrodružství, můžete najednou pocítit, že hledáte něco hlubšího a smysluplnějšího. Saturn přináší vážnost – nezadaní Střelci mohou potkat potenciálního partnera, s nímž nebude vztah jen o zábavě, ale i o závazku. Ti, kdo jsou ve vztahu, možná začnou řešit otázky kolem dětí (pátý dům symbolizuje i potomky) – od rozhodnutí, zda je čas rodinu rozšířit, až po zodpovědnost vůči již existujícím dětem. Konjunkce Saturna s Neptunem 20. února také napovídá, že nastává čas odložit růžové brýle – uvidíte svůj milostný život realističtěji. To ale může být ku prospěchu; místo iluzí budete pracovat s tím, co skutečně máte, a budovat pevnější základ vztahu. Novoluní ve Vodnáři 17. února proběhne ve vašem třetím domě komunikace, což přináší šanci vylepšit dorozumívání s blízkými. Možná zahájíte důležitý rozhovor s partnerem, sourozencem či někým z rodiny, který vyčistí vzduch a nastaví nové porozumění. Také je to vhodný čas pro seznamování v blízkém okolí – nezadaní mohou potkat někoho zajímavého třeba na sousedském setkání či při krátké cestě. Venuše v Rybách od 10. února (váš čtvrtý dům) vnáší harmonii do rodinného prostředí – rodinné oslavy či společné akce budou plné příjemných emocí, což posiluje i partnerské vazby. Ke konci měsíce však počítejte s možností nedorozumění: Merkur bude od 26. února retrográdní v Rybách (čtvrtý dům). Mohou vyplout na povrch staré rodinné záležitosti nebo se třeba změní plány ohledně bydlení, což si bude žádat flexibilitu a otevřenou komunikaci s partnerem. Celkově únor Střelcům pomůže ujasnit si, co v lásce a rodině doopravdy chtějí – a nasměruje je to k upřímnějším a stabilnějším vztahům.
Kariéra
Kariérně může být únor pro Střelce časem učení se a navazování kontaktů. Úplněk ve Lvu 1. února ozáří váš devátý dům vzdělání, cest a filozofie. Můžete úspěšně dokončit nějaký kurz, zkoušku nebo projekt spojený se zahraničím. Pokud jste pracovali na publikaci, akademické práci či jste se jinak snažili šířit své myšlenky, kolem tohoto data můžete vidět výsledky – a možná i sklidit uznání. Zároveň si uvědomíte, jak důležité je mít vizi do budoucna; úplněk vám může otevřít oči ohledně toho, kam se profesně dál rozvíjet. Na to navazuje novoluní ve Vodnáři 17. února ve vašem třetím domě komunikace. Možná zahájíte nový projekt související s psaním, médií nebo obchodem – například se rozhodnete spustit blog, podcast, marketingovou kampaň či se pustíte do intenzivního networkingu. Zatmění slunce při tomto novoluní naznačuje, že to, co nyní začnete, může mít dlouhodobý dopad na vaši kariéru – nebojte se tedy být originální a přicházet s novými nápady. Saturnův vstup do Berana (váš pátý dům tvořivosti) připomíná, že i tvůrčí práce vyžaduje strukturu. Pokud pracujete v kreativní oblasti nebo třeba vedete vlastní byznys, budete muset zavést přísnější režim, abyste naplnili své cíle. Může to znamenat, že omezíte rozptýlení a stanovíte si pevné pracovní bloky pro tvorbu. Saturn zde také varuje před přílišným riskováním – investice a podnikatelské nápady pečlivě zvažujte, hledejte rovnováhu mezi optimismem a realitou. Merkur retrográdní od 26. února v Rybách (ve vašem čtvrtém domě) může ke konci měsíce způsobit zmatky, pokud pracujete z domova nebo v rodinné firmě. Může se objevit technický problém, zpoždění informací či nutnost přehodnotit plány související s prostorem (např. stěhování kanceláře). Neztrácejte trpělivost – dočasné komplikace jsou řešitelné a mohou vám posloužit k vylepšení organizace práce. Uran ve vašem šestém domě naznačuje, že pracovní rutina dozná změn: možná přijdou nové technologie, kolega se nečekaně vrátí či odejde, nebo dostanete příležitost pracovat na neobvyklém úkolu. Buďte otevření těmto novinkám, i když zprvu naruší zaběhlý pořádek – v konečném důsledku vás mohou posunout kupředu. Únor tedy Střelcům nabízí příležitost rozšířit si obzory a upevnit svůj profesní směr, pokud k němu přistoupí s učenlivostí a disciplínou.
Kozoroh
Zdraví
Pro Kozorohy je únor obdobím, kdy by se měli zaměřit na svůj vnitřní klid a rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Saturn, váš vládce, se 13. února přesune do znamení Berana a obsadí váš čtvrtý dům – oblast domova a emočních základů. To může znamenat určité napětí v rodinném prostředí nebo zvýšenou zodpovědnost vůči rodině, což se může nepřímo odrazit i na vašem zdraví (např. stresem). Je důležité vytvořit si doma harmonické útočiště, kde načerpáte síly. Novoluní ve Vodnáři 17. února zasáhne váš druhý dům hodnot a sebehodnoty. Z hlediska zdraví to může být impuls investovat do sebe – třeba koupí permanentky do fitka, kvalitnějšího jídla nebo jiných věcí, které zlepší vaše fyzické i duševní zdraví. Nebojte se v tomto směru trochu utratit; berte to jako investici do vlastní kondice. Uran se 3. února otáčí přímo v Býku (váš pátý dům potěšení a kreativity), což může přinést neočekávané podněty k tomu, abyste do svého režimu vnesli více radosti – možná objevíte nový koníček či sport, který vás nadchne a zároveň prospívá zdraví. Dejte však pozor, abyste nic nepřeháněli zbrkle; postupná změna návyků je udržitelnější. Merkur bude od 26. února retrográdní v Rybách (váš druhý dům). Z hlediska zdraví to může přinést jediné – buďte opatrní na cestách (při řízení raději neodbíhejte myšlenkami jinam) a také pozor na přetížení nervové soustavy. Kozorohům často hrozí přepracování, a retrográdní Merkur by mohl přinést zapomínání drobností, pokud jedou nadoraz. Proto si v únoru dovolte zvolnit a dopřát si dost času na regeneraci. Celkově platí: domácí pohoda a pevný denní režim budou pro vaše zdraví základem.
Vztahy
Únor přináší Kozorohům do vztahů téma stability a reálného pohledu na věc. Saturn, planeta karmy a zodpovědnosti, vstupuje 13. února do Berana, což ovlivní váš rodinný a domácí život (čtvrtý dům). Pokud jste v partnerství, můžete v nadcházejících dvou letech čelit společným úkolům spojeným s bydlením či rodinou – například řešení otázky bydlení, péče o starší příbuzné nebo zakládání rodiny. Už v únoru se toto téma může ozvat: možná pocítíte potřebu vyjasnit si s partnerem plány do budoucna ohledně domova. Novoluní se zatměním 17. února ve znamení Vodnáře aktivuje váš druhý dům hodnot – ve vztazích to může znamenat novou kapitolu v tom, jak si navzájem ceníte a jak nakládáte se společnými financemi. Můžete se s partnerem dohodnout na novém rozpočtu, investici nebo třeba začít společně šetřit na něco důležitého (byt, svatba apod.). Svobodní Kozorozi mohou v tomto období potkat někoho, s kým budou sdílet podobný žebříček hodnot – náhled na finance, životní jistoty a budoucnost se stane důležitým pojítkem. Uranův přímý pohyb v Býku 3. února rozhýbe váš milostný život (pátý dům). Pokud byl v poslední době stereotypní, nyní můžete zažít překvapení: partner vás může překvapit nevšedním nápadem, nebo se u nezadaných znenadání objeví nápadník, který je úplně jiný, než váš obvyklý typ. Tato změna tempa může být osvěžující – nebojte se trochu improvizovat a bavit. Venuše v Rybách od 10. února (váš třetí dům) podpoří harmonickou komunikaci. Během poloviny měsíce se vám s partnerem bude dobře povídat o věcech, na které jindy nezbývá čas – využijte toho k prohloubení intelektuálního souznění nebo si společně vyjeďte na krátký výlet, který vztah oživí. Pozor však na poslední únorové dny: Merkur bude retrográdní od 26. února a mohl by způsobit drobné zmatky v domluvě. Raději s partnerem komunikujte jasně a ověřujte si, že jste oba na stejné vlně (a stejném místě ve stejný čas!). Únor tak Kozorohům nabídne posílení vztahů skrze upřímné ujasnění společných priorit a drobné novoty, které prolomí rutinu.
Kariéra
Kozorohům únor přinese významné finanční i pracovní impulzy. Novoluní ve Vodnáři 17. února se odehraje ve vašem druhém domě majetku a příjmů, doprovázené zatměním slunce, což naznačuje nový start v oblasti financí. Můžete objevit nový zdroj příjmu – například vedlejší projekt, nabídku práce s lepším platem nebo se rozhodnete proměnit svůj koníček ve výdělek. Toto rozhodnutí může mít dlouhodobé důsledky, proto zvažte své možnosti a nebojte se požádat o adekvátní odměnu za své schopnosti. Úplněk ve Lvu 1. února spadá do vašeho osmého domě sdílených financí a investic. Může se uzavřít nějaká finanční záležitost: třeba doplatíte půjčku, dořešíte dědictví nebo dospějete k závěru ohledně společného podnikání. Také byste kolem tohoto data mohli získat jasno v tom, jak efektivně zacházet s penězi druhých (investorů, banky, partnera). Saturnův přesun do Berana (čtvrtý dům) naznačuje, že následující období bude vyžadovat skloubení kariéry s rodinným životem. Někteří Kozorozi se mohou rozhodnout pracovat více z domova, nebo naopak oddělit práci od soukromí jasnou čárou, aby rodina netrpěla. Už v únoru můžete pocítit potřebu si v tomto udělat pořádek – například stanovíte pevnou pracovní dobu, po jejímž uplynutí se budete věnovat jen rodině. Merkur retrográdní od 26. února v Rybách (ve vašem třetím domě komunikace) varuje před nedopatřeními v písemnostech a při jednáních. Před koncem měsíce raději dvakrát zkontrolujte e-maily, smlouvy a termíny schůzek. Pokud to jde, odložte podpis klíčových dokumentů na březen. Uran v přímém pohybu v Býku (pátý dům) signalizuje, že v práci dostanete prostor pro kreativitu a inovace. Můžete přijít s nápadem, který překvapí kolegy i vedení – možná to bude zprvu působit troufale, ale právě originalita může přinést úspěch. Nebojte se tedy myslet nekonvenčně, zvláště v projektech, kde jste dosud tápali v zajetých kolejích. Celkově únor pomůže Kozorohům udělat si pořádek ve financích a nastavit takové pracovní podmínky, které budou dlouhodobě udržitelné a sladěné s osobním životem.
Vodnář
Zdraví
Vodnáři by měli v únoru věnovat pozornost zejména svému duševnímu rozpoložení a každodenním zvykům. 17. února nastane novoluní ve vašem znamení Vodnáře (navíc posílené zatměním Slunce), což pro vás znamená osobní energetický restart. Budete mít chuť začít s čistým štítem – a to platí i pro zdraví. Můžete se rozhodnout změnit image, zlepšit kondici nebo jinak posílit své tělo i mysl. Je to skvělá příležitost zbavit se zlozvyků a nastavit si nové, zdravější rutiny. Saturn se 13. února přesouvá do Berana (váš třetí dům komunikace a myšlení) a 20. února se spojí s Neptunem. Tyto vlivy naznačují, že byste měli dbát na duševní hygienu – omezit nadměrný přísun informací, stanovit si hranice pro sociální sítě či e-maily a dopřát si klid na regeneraci myšlenek. Příliš mnoho podnětů by vás mohlo zbytečně vyčerpávat. Uran se 3. února vrací k přímému pohybu v Býku, což ovlivňuje váš čtvrtý dům domova. Pokud jste uvažovali o úpravě bydlení k pohodlnějšímu a zdravějšímu stylu (např. ergonomické pracoviště doma, lepší matrace pro spánek), teď je vhodná doba to uskutečnit. Vylepšení domácího prostředí výrazně přispěje k vaší pohodě. Ke konci měsíce buďte obezřetní: Merkur bude od 26. února retrográdní v Rybách (váš druhý dům). Z hlediska zdraví to může přinést drobné přehlédnutí – třeba zapomenete dokoupit léky či doplňky, nebo budete roztržitější ohledně stravování. Proto si důležité věci raději připomínejte a nakupte zdravotní potřeby s předstihem. Celkově však únor Vodnářům nabízí velký potenciál posílit svou vitalitu – začíná pro vás nová osobní kapitola, a jak se o sebe nyní začnete starat, takové výsledky sklidíte v budoucnu.
Vztahy
Vztahy Vodnářů zažijí v únoru významné momenty, zejména díky opozitním lunacím. Úplněk ve Lvu 1. února nastane ve vašem sedmém domě partnerství a přinese vyústění či jasno do oblasti partnerských vztahů. Pokud jste ve vztahu, můžete kolem tohoto data pocítit, že se věci dostávají na nové světlo – možná vyplují na povrch dlouho skrývané pocity nebo dojde na důležitý rozhovor. Silné vztahy se tím mohou ještě prohloubit (např. uvědomíte si, jak moc pro sebe znamenáte a rozhodnete se pro další krok), zatímco u vztahů problematických může úplněk ukázat, zda je čas na změnu. Svobodní Vodnáři mohou během úplňku potkat někoho výjimečného, nebo si uvědomit, co skutečně od partnerství chtějí a co už nehodlají tolerovat. Novoluní ve Vodnáři 17. února ve vašem prvním domě vás staví do centra dění – budete vyzařovat sebevědomí a osobní kouzlo, což k vám přitáhne pozornost. To může pomoci jak stávajícím vztahům (partner uvidí vaši obnovenou energii a sebejistotu jako osvěžující prvek), tak novým známostem, pokud jste nezadaní. Saturn v Beranu od poloviny měsíce ovlivní způsob vaší komunikace – budete ve vyjadřování věcnější a přímočařejší, což může být ve vztazích ku prospěchu, pokud to skloubíte s taktem. Nenechte se odradit, že nejste vždy chápáni okamžitě; trpělivé vysvětlování se vyplatí. Venuše v Rybách od 10. února (váš druhý dům) naznačuje, že ve vztazích bude hrát roli téma hodnot a sebeocenění. Možná s partnerem proberete finanční záležitosti nebo si vzájemně projevíte, jak si jeden druhého ceníte – ať už slovně, nebo malým dárkem či laskavostí. Koncem měsíce pozor na nedorozumění ohledně peněz či majetku: Merkur retrográdní od 26. února může způsobit zmatky třeba kolem společných plateb či nákupů. Předejděte konfliktům tím, že si vše otevřeně vykomunikujete. Únor tedy Vodnářům přináší jak velkou osobní obnovu, tak šanci posunout své vztahy na upřímnější a intenzivnější úroveň.
Kariéra
V kariéře čeká Vodnáře dynamický měsíc plný nových začátků a zlepšení komunikace. Novoluní ve vašem znamení 17. února naznačuje, že budete iniciovat osobní projekty či změny, které se mohou promítnout i do pracovní oblasti. Můžete se odvážit vystoupit s novými nápady, založit vlastní menší podnik nebo se jinak profilovat v práci originálním způsobem. Vaše sebejistota a originalita budou na vzestupu, čehož byste měli využít. Úplněk ve Lvu na začátku měsíce (1. února) osvítí sféru spolupráce a veřejných smluv (sedmý dům) – možná se uzavře důležité jednání s obchodním partnerem, podepíšete smlouvu nebo dokončíte projekt, na kterém jste pracovali s někým dalším. Budete tak moci zhodnotit, jak efektivní vaše spolupráce byla, a poučit se pro příště. Saturnův přechod do Berana 13. února (váš třetí dům) ovlivní komunikaci na pracovišti a vzdělávání. Během příštích dvou let možná budete nuceni osvojit si nové dovednosti (třeba absolvovat odborný kurz nebo se naučit nový software) – a Saturn naznačuje, že to půjde pomaleji, ale o to důkladněji. Už v únoru můžete cítit potřebu více strukturovat svůj způsob práce s informacemi: lépe si plánovat schůzky, vést podrobnější poznámky z jednání apod. To vše vám dlouhodobě pomůže. Uran v Býku se 3. února vrací k přímému chodu, což se projeví ve vašem čtvrtém domě – možná pocítíte větší chuť pracovat z domova nebo naopak zjistíte, že změna prostředí (např. coworking, přesun kanceláře) by zvýšila vaši produktivitu. Nebojte se experimentovat s tím, odkud a jak pracujete, pokud to vaše odvětví umožňuje. Merkur retrográdní od 26. února v Rybách (váš druhý dům financí) radí ke konci měsíce opatrnost s finančními rozhodnutími v kariéře. Není ideální čas podepisovat nové finanční smlouvy nebo měnit platové podmínky – pokud musíte, vše pečlivě překontrolujte a ideálně se poraďte s odborníkem. Celkově ale únor Vodnářům přeje – vaše jedinečné nápady a zlepšené komunikační schopnosti vám mohou otevřít dveře k postupnému kariérnímu růstu.
Ryby
Zdraví
Ryby mají v únoru příležitost k hluboké očistě a přípravě na nový start. Saturn po více než dvou letech opouští vaše znamení a 13. února se přesouvá do Berana, čímž uleví vašemu prvnímu domu (osobnosti) a vstoupí do druhého domu hodnot a fyzických zdrojů. Pokud jste v uplynulém období cítili zvýšenou tíhu či únavu, nyní by se energie mohla začít postupně zvedat. Zaměříte se více na stabilizaci – například na pravidelný příjem živin a budování fyzické síly. Úplněk ve Lvu 1. února nastane ve vašem šestém domě zdraví a denního režimu. Může vyzdvihnout téma, které jste přehlíželi – možná je čas dopřát si lékařskou prohlídku nebo dokončit léčbu, kterou jste odkládali. Zároveň tento úplněk vybízí k nalezení rovnováhy mezi prací a odpočinkem; uvědomíte si, že přepracování vám nesvědčí a že je potřeba zařadit pravidelný relax. Novoluní ve Vodnáři 17. února proběhne ve vašem dvanáctém domě podvědomí a spirituality. To je ideální pro zahájení očistného režimu – ať už jde o půst, detox od technologií nebo ústup do ústraní kvůli mentální regeneraci. Klid a samota kolem tohoto data vám mimořádně prospějí; můžete si utřídit myšlenky a připravit se na svůj osobní nový rok, který nastane s blížícím se jarním obdobím. Merkur vstoupí 6. února do vašeho znamení Ryby a 26. února se zde otočí do retrográdního pohybu. To může přechodně rozostřit vaši pozornost a způsobit roztěkanost. Abyste předešli drobným nehodám z nepozornosti (například zakopnutí, spálení v kuchyni apod.), snažte se dělat věci pomaleji a vědoměji, zejména koncem měsíce. Na druhou stranu, přítomnost Venuše ve vašem znamení do 10. února vám dodá šarm a pohodu – psychická pohoda v první polovině měsíce posílí i vaši imunitu a vitalitu. Celkově je únor pro Ryby měsícem dobití baterek a uzavření starých kapitol v oblasti zdraví, aby mohly do nového slunečního cyklu vstoupit svěží a posílené.
Vztahy
Vztahy Ryb v únoru ovlivní zejména vaše vlastní rozpoložení a komunikace. Venuše prochází vaším znamením do 10. února, díky čemuž vyzařujete zvláštní kouzlo a empatii – vaše okolí to zaručeně zaznamená. Pro zadané Ryby je to skvělá příležitost okořenit vztah romantikou; pro nezadané období zvýšené přitažlivosti, kdy mohou snadno zaujmout potenciální partnery. Úplněk ve Lvu na začátku měsíce osvětluje váš šestý dům, což naznačuje, že byste si měli ujasnit, jak rozdělujete čas mezi práci a lásku. Možná jste se v poslední době tolik soustředili na povinnosti, že romantika šla stranou – teď to můžete vyvážit. Saturn 13. února přechází do Berana a v následujících letech bude testovat hodnoty, na nichž stavíte i ve vztazích (druhý dům). Uvědomíte si, jak důležité je, abyste byli v partnerství ceněni a abyste si i vy sami věřili. Pokud jste v minulosti trpěli nízkým sebevědomím a přivírali oči před tím, co si zasloužíte, Saturn vás postupně naučí nastavit pevné hranice. První vlaštovky mohou přijít už v únoru – možná si s partnerem otevřeně promluvíte o financích či o tom, jak si představujete společnou budoucnost z praktického hlediska. Novoluní v dvanáctém domě 17. února signalizuje, že je čas nechat minulost za hlavou. Nezadané Ryby by se mohly konečně odpoutat od vzpomínek na bývalou lásku nebo překonat vnitřní bloky, které jim bránily navázat nový vztah. Zadaní mohou zase uzavřít jednu kapitolu – například odpustit staré chyby a začít nanovo s čistým štítem. Ke konci měsíce pozor na komunikaci: Merkur bude od 26. února retrográdní ve vašem znamení, což může způsobit, že ne všechno, co řeknete, bude okolím správně pochopeno. Raději si na důležité rozhovory vyhraďte více času a buďte trpěliví, když se budete snažit vyjádřit své pocity. Únor tak může pro Ryby znamenat očištění a posílení vztahů – skrze upřímnost k sobě samým i k druhým.
Kariéra
V kariéře přináší únor Rybám završení některých úkolů a pozvolnou přípravu na nové ambice. Úplněk ve Lvu 1. února nastane ve vašem šestém domě práce, což může znamenat dokončení projektu, uzavření určité pracovní etapy nebo získání uznání za vaši píli. Možná se vám podaří úspěšně dotáhnout do konce něco, na čem jste dřeli, a konečně si budete moci oddechnout. Nebo si uvědomíte, že určitá pracovní rutina již nefunguje a je třeba ji změnit. Novoluní ve Vodnáři 17. února ve vašem dvanáctém domě zákulisí a příprav naznačuje, že už v tichosti spřádáte plány do budoucna. Může jít o nové kariérní cíle, které si zatím necháváte pro sebe – a je to dobře, nechte je ještě uzrát. Nyní je vhodné analyzovat uplynulé měsíce: co se vám podařilo a co chcete dělat jinak. Saturnův vstup do Berana 13. února ovlivní vaše finance (druhý dům). V pracovním kontextu to znamená, že v příštích letech budete budovat stabilnější zdroj příjmů. Už v únoru možná začnete přemýšlet o tom, jak zvýšit svou hodnotu – zda požádat o zvýšení platu, přibrat vedlejší práci nebo se postupně rekvalifikovat na lépe placenou pozici. Saturn žádá trpělivost, takže půjde o postupný proces, ale základní kámen můžete položit už nyní. Merkur ve vašem znamení od začátku měsíce vám dodává výřečnost a nápaditost, ale jakmile 26. února nabere retrográdní směr, zpomalte v podepisování smluv a prezentování nových plánů nadřízeným. Mohly by vzniknout nedorozumění – raději si své nápady zatím zapisujte a dolaďujte v soukromí, a s oficiálními kroky počkejte na příští měsíc. Uran se 3. února vrací k přímému pohybu v Býku (váš třetí dům komunikace), což může přinést nečekanou zprávu, novinku nebo kontakt, který rozšíří vaše pracovní možnosti. Třeba se ozve bývalý kolega s nabídkou, nebo narazíte na inzerát, který vás zaujme. Buďte otevření překvapením – mohou být přesně tím impulzem, který vás navede správným směrem. Celkově únor Rybám umožní uzavřít jednu pracovní kapitolu, zhodnotit svou hodnotu a pomalu se připravit na realizaci nových ambicí ve správný čas.