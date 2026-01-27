Přeskočit na obsah
27. 1. Ingrid
Astrologický horoskop na únor: Co přinese Saturn v Beranu a zatmění ve Vodnáři vašemu znamení?

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Únor 2026 přináší zlomové astrologické události, které ovlivní všechna znamení zvěrokruhu – vstup Saturna do Berana, zatmění Slunce ve Vodnáři a retrográdní Merkur v Rybách. Tento měsíc bude zkoušet naši schopnost přizpůsobit se, překročit vlastní stíny a uvést ideály do praxe. Co konkrétně čeká vaše znamení v oblasti zdraví, vztahů a kariéry?

Únor 2026 se nese ve znamení silných astrologických vlivů, které zásadně ovlivní zdraví, vztahy i kariéru všech dvanácti znamení zvěrokruhu. Největší pozornost poutá zatmění Slunce ve Vodnáři spojené s novoluním (17. 2.), které může přinést osudové zlomy, přehodnocení plánů nebo nový začátek v důležitých oblastech života. Saturn 13. února opouští Ryby a vstupuje do znamení Berana, čímž otevírá novou dvouletou fázi orientovanou na odpovědnost, sebekázeň a realistické ambice. Tento přesun zasáhne zejména ty, kteří stojí na prahu osobní proměny nebo mají potřebu začít něco budovat od základů.

Čínský horoskop 2026
Čínský horoskop 2026

Čínský horoskop 2026: Co přinese rok Ohnivého Koně?

Horoskop pro vaše znamení zvěrokruhu. Denní, týdenní, měsíční horoskopy

Ke konci měsíce je třeba zbystřit pozornost: 26. února se Merkur v Rybách stává retrográdním, což může vést ke zmatkům v komunikaci, technických potížím nebo návratu starých nevyřešených záležitostí. Navíc Uran v Býku se hned zkraje měsíce obrací do přímého směru (3. 2.), a tím znovu rozproudí změny v oblasti financí, hodnot i stability.

Podrobné horoskopy pro všechna znamení se zaměřují na tři klíčové oblasti: zdraví, vztahy a kariéra. Ponořte se do astrologických souvislostí února a zjistěte, co právě vaše znamení čeká v tomto transformačním období.

Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
Foto: Shutterstock

Zdraví

Berani vstupují do února s novým pocitem zodpovědnosti za své zdraví. Saturn, který 13. února přechází do vašeho znamení, vás může zpočátku trochu brzdit – můžete pociťovat nižší hladinu energie nebo větší únavu než obvykle. Je důležité zavést si pravidelný režim, dostatek spánku a pečovat o své tělo disciplinovaně. Saturn vyžaduje trpělivost a důslednost, proto je vhodná doba začít dlouhodobě udržitelný cvičební plán nebo změnit jídelníček ke zdravějšímu. Kolem 1. února, kdy nastává úplněk ve Lvu ve vašem sektoru radosti a tvořivosti, možná pocítíte příliv nadšení – ale pozor, nepřepalte hned začátkem měsíce své síly. Uranův obrat do přímého směru 3. února může ulevit od napětí v oblasti financí a sebehodnoty, což nepřímo prospěje i vaší psychické pohodě. Od 18. února, kdy se Slunce přesune do Ryb (tedy do období těsně před vašimi narozeninami), vnímejte potřebu více odpočívat. Poslední dny měsíce věnujte relaxaci, rekapitulaci uplynulého roku a psychické hygieně – Merkur bude od 26. února retrográdní ve vašem dvanáctém domě (ve znamení Ryb), což naznačuje, že byste si měli dát pozor na psychosomatické obtíže pramenící ze stresu a nevyřešených minulých záležitostí. Celkově platí, že únor po vás chce, abyste ke svému zdraví přistupovali zodpovědně a předcházeli vyčerpání.

Vztahy

Vztahy Beranů v únoru ovlivní zejména změny ve vašem vlastním nitru. Saturn v Beranu od poloviny měsíce přináší vážnější tón do vašeho vystupování – budete působit dospěleji a obezřetněji, což může vaše okolí vnímat jako větší rezervovanost. To však neznamená ochlazení citů, spíše si ujasňujete, co od vztahů skutečně chcete a potřebujete. Kolem 1. února vás úplněk ve Lvu může inspirovat k upřímnému vyjádření pocitů – ať už vůči partnerovi, nebo třeba vůči dětem či blízkým přátelům. Dejte však pozor, abyste v zápalu upřímnosti nešli zbytečně do dramat. Novoluní a zatmění Slunce ve Vodnáři 17. února zasáhne oblast vašich přátelství a sociálních skupin. Můžete se seznámit s novými lidmi, kteří sdílejí vaše ideály, nebo se zapojit do společných aktivit, jež obohatí váš společenský život. Svobodným Beranům může právě přes okruh přátel vstoupit do života nová známost. V partnerstvích bude důležité skloubit váš osobní prostor s časem pro druhé – Saturn vám pomáhá nastavit zdravé hranice a závazky. Ke konci měsíce buďte trpěliví v komunikaci s blízkými: Merkur je od 26. února retrográdní v Rybách, což může vyvolat nedorozumění. Místo impulzivních reakcí volte klidné vysvětlování. Únor tak celkově prověří stabilitu vašich vztahů – ty pevné se ještě prohloubí, zatímco povrchní vazby mohou odeznít.

Kariéra

V kariéře čeká Berany období příprav a postupného budování. Zkraje měsíce můžete pocítit jisté napětí mezi touhou zazářit a nutností spolupracovat v týmu. Úplněk ve Lvu na začátku února osvítí téma seberealizace – možná sklidíte uznání za nějaký tvůrčí projekt, nebo si uvědomíte, že chcete ve své práci více prostoru pro kreativitu. Zároveň novoluní se zatměním 17. února ve Vodnáři naznačuje zrod nové vize do budoucna, zejména pokud jde o kolektivní projekty, přátelské spolupráce či změnu profesních cílů. Můžete navázat důležité kontakty v oboru nebo se přidat k týmu, který rezonuje s vašimi idejemi. Saturn v Beranu vás od poloviny měsíce vede k trpělivému a systematickému postupování – rychlé zkratky k úspěchu teď nefungují, místo toho získáváte výhodu skrze vytrvalost a odpovědný přístup. Pokud uvažujete o zahájení něčeho zcela nového, raději plánujte a připravujte půdu, ale s oficiálním startem počkejte. Merkur bude od 26. února retrográdní, což varuje před podepisováním důležitých smluv či spuštěním projektů koncem měsíce. Místo toho dokončete rozpracované úkoly a zrevidujte strategie – možná objevíte chyby či detaily, které dříve unikaly pozornosti. Uranův obrat do přímého směru ve vašem finančním sektoru začátkem měsíce může přinést nové impulzy v oblasti příjmů: některé Berany čeká nečekaná nabídka přivýdělku či změna hodnot, která ovlivní jejich profesní směřování. Celkově únor vybízí Berany, aby položili pevné základy pro budoucí úspěchy – s rozvahou, trpělivostí a důrazem na dlouhodobou stabilitu.

