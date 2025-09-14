Ikona počasí
Co vás čeká do 21. září? Štíři v krizi, Panny na vrcholu a Váhy před těžkým rozhodnutím

KartářkaFoto: Shutterstock
KartářkaFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Co vám hvězdy šeptají na nadcházející týden? Máme pro vás přehled pro všech 12 znamení – s jasnými tipy pro lásku, práci i zdraví. Využijte energie pozdního září (a novoluní v Panně na konci týdne) k malému restartu návyků a vztahů.

Hledáte, kam nasměrovat energii mezi 15.–21. zářím? Tenhle týdenní horoskop kombinuje doporučení pro vás životní styl s poctivou dávkou astrologie. U každého znamení se dívá na tři oblasti: lásku, práci a zdraví. Berte jej jako mapu, ne jako rozsudek: ukáže příležitosti, varuje před slepými uličkami a nabídne konkrétní kroky, jak z týdne vytěžit maximum. Doporučení si klidně čtěte i pro své ascendentní znamení. A teď vzhůru do nového týdne – s hlavou v oblacích, ale nohama pevně na zemi.

