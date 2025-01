Zpověď Deny z Bachelora: Smršť nenávisti a první reakce na nahé focení

„Na vlnu hejtů se nedá připravit, nebyl by na to připraven nikdo. Nečekala jsem, že to bude až tak velká vlna, zvládám to ale v klidu. Zjistila jsem v realitě, že se mě hejty od lidí, co mě neznají, nedotýkají. Je mi to jedno,“ svěřila se Denisa Melvaldová v pořadu Superchat.

Podle Denisy jí pomohl časový odstup od natáčení. „Asi pomohl odstup času, ten půlrok od natáčení. To asi má zásadní vliv, proto mě to tolik netrápí. Dělám věci, co mě baví, mám kolem sebe pár pravých přátel,“ vysvětluje.

Některé komentáře však překračují všechny hranice. „Přejí mi smrt a ošklivé věci. Hodně lidí mi psalo, že jsem psychicky nemocná. Jak to může někdo někomu napsat, dělat diagnózy, když není odborník,“ říká Denisa otevřeně.

Poprvé v životě čelila tak obrovskému tlaku, a to nejen ze strany diváků, ale i od ostatních soutěžících. „Holčičí kolektiv je hardcore, 18 holek v jedné vile… Mám zdravé sebevědomí, mám svoji hodnotu, mám své hranice. V tu chvíli se stáváte silnou osobností. A když s holkami nehrajete sociální hru, jste vyřazena z kolektivu. Nedokázaly mě přečíst, pochopit a snažily se mě odstranit ze hry,“ popisuje svůj pohled na situaci.

Denisa také překvapila informací, že kamery v show nejsou zapnuté 24 hodin denně. „Půl dne nebyla zapnutá, zhruba,“ odhalila fotografka. Podle ní se největší dramatické momenty odehrávaly vždy, když se kamery zapnuly. „Když byly vypnuté, holky se chovaly celkem normálně, komunikovaly. Jak se zapnuly, holky začaly vytahovat věci, které celý den neřekly, najednou dramata, problémy. Některé byly hráčky a měly vše cíleně promyšlené,“ dodala.