Po Extrémní proměně promluvil Karel Horváth o bratrovi: "Rodině pomohl hodněkrát"

„To, že je mladší, mě vyprokovalo k tomu, abych ještě tady pro ni byl a aby neměla doma starýho, tlustýho, protivného dědka,“ komentuje Karel pro TV Nova s nadhledem svou proměnu s tím, že se teď cítí o dost líp a také si připadá šťastnější.

Na správnou míru chtěl ovšem uvést i své vztahy se slavnějším bratrem. Pavel Horváth totiž z reality show nevyšel zrovna lichotivě – podle komentářů Karla i jejich maminky to vyznívalo, jako by se fotbalista s rodinou moc nekontaktoval a ani o to neměl zájem. „Několikrát mi pomohl v životních situacích, o kterých jsem nechtěl mluvit, naší rodině pomohl hodněkrát, takže za to si ho vážím a mám ho rád a já vím, že on mě má rád taky, ale možná to v tom pořadu tak nevyznělo,“ dodává Karel s tím, že si svého bratra váží a ví, kolik dřiny jej stálo dostat se tam, kde je. „Vím, že on na rozdíl ode mě uměl dokončit věci, když mu to nevycházelo, což já jsem dokázal až teď.“