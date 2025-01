Drsná zpověď Kláry o Deny: „Bála jsem se jí, spala jsem se stolkem za dveřmi“

Klára dobrovolně odstoupila

Klára si vzala Honzu stranou, aby zjistila, zda má smysl pokračovat ve vztahu. Jan jí upřímně přiznal, že mezi nimi necítí potřebnou jiskru, přestože si její osobnosti velmi váží. „Možná toho rozhodnutí budu litovat. Teď je to tak, že to tam necítím. Říkám to upřímně a hrozně mě to mrzí,“ svěřil se Honza.

Klára ocenila Honzovu upřímnost a rozhodla se udělat zásadní krok. „Já se vůbec nezlobím, víš, jak jsem za tu upřímnost ráda. Nechci ztrácet další roky svého života. Chci budovat, najít chlapa, který mě bude milovat takovou, jaká jsem,“ odpověděla s úsměvem brunetka, která sama cítila, že Honza možná není ten pravý.