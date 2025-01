Daniel Krejčík je už zase sám. Se svým bývalým by se rád jednou zase kamarádil

„Mně jdou teď líp ty seriály než vztahy,“ říká s humorem sobě vlastním herec. „Všechno je, jak má být. Tak to bývá, že po nějakém dlouhém vztahu potkáš někoho, kdo tě z toho vyléčí. Já vím, že je to klišé, určitě nechci říct, že Tomáš byl nějaký převozník. To bych ho degradoval. Byl to super kluk a myslím, že jednou budeme fajn kamarádi. Až si jednou někoho najde, budu mu tiše závidět, ale myslím si, že je správně, že to nejsem já,“ dodal.