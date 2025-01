Další Výměna manželek skončila předčasně. Tatínek obvinil náhradní mámu z prostituce

Ať už to byly pomluvy sousedů, nebo pouhá manipulace ze strany náhradního manžela Petra, pro Marii to byl šok. Nejprve se po pouhých pěti dnech musela vystěhovat na hotel, a když se pokusila do náhradního domova vrátit, Petr ji ošklivě „odpálkoval“ nepodloženými klevetami, které o ní prý v Meziboří kolují.