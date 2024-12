Tuna se omluvil za urážky Nicole po vítězství ve Zrádcích, ta mu vtipně vrátila úder

A přestože Nicole jeho omluvu přijala, neodpustila si jedno veřejné rýpnutí. To když byla pozvána jako host do Show Jana Krause. Tomu totiž přinesla malý dárek. "Přinesla jsem vám speciální dárek. Opatrujte ho jako oko v hlavě, protože je zaručený, že vám to přinese úspěch a bohatství," prohlásila tajemně na začátku, když moderátorovi podala malý černý sáček. "Nebojte se, nekousne vás to, už je to mrtvý," řekla ještě s úsměvem. "Vy jste mi přinesla tuňáka," podivil se pobaveně Kraus. "To je běžný, nebo nějaký začarovaný?" zeptal se po chvíli. "Tohle je tuňák ve vlastní šťávě," rozesmála publikum Nicole v jasné narážce na svého soupeře.