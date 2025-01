Na středu 15. ledna asi nikdo z osazenstva Rádia Kiss jen tak nezapomene. V odpoledním živém vysílání totiž musel moderátor Radek Hrdina oznámit tragickou smrt svého kolegy a kamaráda Jirky Vondry. „Na tohle se nedá připravit, protože já osobně si nepamatuji, že by byl někdo nucen oznámit do rádia, že mu zemřel kolega a kamarád. Byla to opravdu těžká chvíle,“ řekl v rozhovoru pro Extra.cz programový ředitel Roman Anděl.