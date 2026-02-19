Přeskočit na obsah
20. 2. Oldřich
Zeman ji vyznamenal, Trump obdivoval její podnikatelský talent. „Babičko“ se jí ale říkat nesmělo

Ivana Trump
Ivana TrumpFoto: ČTK
Ivana Trump
Ivana TrumpFoto: ČTK
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Rodilá Češka, kterou vyznamenal prezident Miloš Zeman a která se výrazně podílela na budování realitního impéria Donalda Trumpa, byla známá nejen svým podnikatelským talentem, ale i silnou osobností. Přesto existovalo jedno oslovení, které zásadně odmítala — a ve své rodině ho měla přísně zakázané. Ivana Trumpová by oslavila své 77. narozeniny.

Česko-americká podnikatelka, bývalá lyžařka a modelka Ivana Trumpová se narodila 20. února 1949 ve Zlíně, zemřela 15. července 2022, podle zpravodajského webu ABC News na zástavu srdce. 

V letech 1977-1991 byla první manželkou podnikatele a dnes už bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa. Má tři děti, za sebou čtyři manželství a v kontroverzní biografii, kterou vydala, píše o tom, že jí bývalý manžel Donald záviděl její podnikatelský talent a že za úspěchem jejich dcery Ivanky stojí především ona. 

Ivana Trumpová

Ivana Trump
Ivana TrumpFoto: ČTK

