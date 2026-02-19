Česko-americká podnikatelka, bývalá lyžařka a modelka Ivana Trumpová se narodila 20. února 1949 ve Zlíně, zemřela 15. července 2022, podle zpravodajského webu ABC News na zástavu srdce.
Zeman ji vyznamenal, Trump obdivoval její podnikatelský talent. „Babičko“ se jí ale říkat nesmělo
Rodilá Češka, kterou vyznamenal prezident Miloš Zeman a která se výrazně podílela na budování realitního impéria Donalda Trumpa, byla známá nejen svým podnikatelským talentem, ale i silnou osobností. Přesto existovalo jedno oslovení, které zásadně odmítala — a ve své rodině ho měla přísně zakázané. Ivana Trumpová by oslavila své 77. narozeniny.
V letech 1977-1991 byla první manželkou podnikatele a dnes už bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa. Má tři děti, za sebou čtyři manželství a v kontroverzní biografii, kterou vydala, píše o tom, že jí bývalý manžel Donald záviděl její podnikatelský talent a že za úspěchem jejich dcery Ivanky stojí především ona.
Slide-3
Ivana Trumpová
Česko-americká podnikatelka, bývalá lyžařka a modelka Ivana Trumpová (rodným jménem Zelníčková) se narodila 20. února 1949 ve Zlíně. V letech 1977-1991 byla první manželkou podnikatele a bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa. Má tři děti, za sebou čtyři manželství a v kontroverzní biografii Jak vychovat Trumpa, kterou vydala v roce 2017, mluvila o tom, že jí bývalý manžel Donald záviděl podnikatelský talent a že za úspěchem jejich dcery Ivanky stojí především ona.
Slide-3
Ivana Trumpová
Česko-americká podnikatelka, bývalá lyžařka a modelka Ivana Trumpová (rodným jménem Zelníčková) se narodila 20. února 1949 ve Zlíně. V letech 1977-1991 byla první manželkou podnikatele a bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa. Má tři děti, za sebou čtyři manželství a v kontroverzní biografii Jak vychovat Trumpa, kterou vydala v roce 2017, mluvila o tom, že jí bývalý manžel Donald záviděl podnikatelský talent a že za úspěchem jejich dcery Ivanky stojí především ona.
Dětství na Moravě
Ivana Trumpová se narodila ve Zlíně (tedy Gottwaldově) elektrotechnikovi a telefonní operátorce. Od útlého věku lyžovala, nastoupila do juniorského národního lyžařského týmu. V roce 1972 byla údajně vybrána jako náhradnice do československého olympijského týmu, díky čemuž jí bylo dovoleno cestovat i mimo komunistický východní blok.
Studium a kariéra
V roce 1972 získala na Univerzitě Karlově magisterský titul z tělesné výchovy. Věnovala se modelingu, a v roce 1970 se dokonce objevila v televizním seriálu Pan Tau.
První manželství
Jejím prvním manželem byl lyžař s rakouským pasem Alfred Winklmayr. Vzali se v roce 1971, následující rok dostala pas také Ivana a z tehdejšího Československa emigrovala do Kanady, kde pracovala jako modelka v Montrealu. Manželství jim vydrželo dva roky.
Druhé manželství
Za amerického podnikatele Donalda Trumpa se provdala v roce 1977, rok od jejich seznámení. Manželství vydrželo čtrnáct let. Díky vztahu s Trumpem se vyšvihla mezi americkou smetánku.
Třetí manželství
Za svého třetího manžela, Itala Riccarda Mazzucchelliho, byla provdána v letech 1995-1997.
Čtvrté manželství
Jejím čtvrtým manželem byl v letech 2008-2009 o 23 let mladší italský model Rossano Rubicondi. Svatba se uskutečnila v Palm Beach na Floridě v letovisku Mar-a-Lago, které patří bývalému manželovi Donaldu Trumpovi. „Ivana pro mě bude vždy členem rodiny. Má dobré srdce a jsme si blízcí. Její děti ale na mě byly hrubé. Nikdy jsem se nedotkl ani dolaru nebo centu z účtu jejich rodiny. Nevím, ale mám pocit, že těmhle lidem jde jenom o peníze,“ reagoval v rozhovoru pro časopis Page 6 na to, že v něm její děti viděly především zlatokopa. Údajně také prohlásil, že jsou její „děti hloupé, tedy kromě Ivanky“.
Místo páté svatby pohřeb
V říjnu roku 2021 zasáhla Trumpovou smutná zpráva. Její čtvrtý exmanžel v pouhých devětačtyřiceti letech podlehl zhoubnému melanomu. Přestože byli rozvedeni a Rossano Rubicondi se v roce 2011 znovu oženil, zůstali si velmi blízcí. Lidé z jejich okolí dokonce mluvili o tom, že by mohli svůj vztah obnovit. „V poslední době se sblížil s Ivanou Trumpovou a mnozí si mysleli, že se chtějí znovu vzít,“ prozradil italskému webu Corriere della Sera filmový režisér Roberto Alessi.
Seznámení s Trumpem
Pár se seznámil v roce 1976. Trump měl údajně Ivanu oslovit v Montrealu před oblíbeným barem a restaurací Maxwell’s Plum. Ivana tam stála se svými kamarádkami frontu, aby se dostaly dovnitř. Tehdy jí Donald Trump zaklepal na rameno, řekl jí, že se zná s majitelem baru a dostane je dovnitř. Pozval je na drink a dobré jídlo, odvezl je domů a druhý den dal Ivaně tucet růží. "Odchován Hollywoodem jsem jako většina mužů nebyl zvyklý na to, že žena může být krásná a zároveň i chytrá," komentoval jejich první setkání bývalý prezident Trump.
StB
Státní bezpečnost vedla na Trumpovou od roku 1978 sledovací svazek s názvem Ivana. Uchovávala zde informace nejen o ní, ale i o samotném Donaldu Trumpovi.
Úspěšný rozvod
Když se pár kvůli Trumpově nevěře s americkou herečkou Marlou Maplesovou rozvedl (ta se pak stala jeho druhou ženou), bývalý prezident USA vyhlásil bankrot. Ivana tehdy vysoudila 25 milionů dolarů, několik domů a roční apanáž šest milionů. "Donald nebyl bohatý, když jsme se brali. Úspěch byl náš společný. Po rozvodu jsem sice dostala peníze, ale ty jsem rozmnožila nejmíň tisíckrát," řekla Trumpová, jejíž majetek se v současnosti počítá v miliardách dolarů.
Hoteliérka roku
V knize Jak vychovat Trumpa Ivana uvedla, že když bývalého prezidenta potkala, vydělávala 70 tisíc dolarů ročně. Půjčili si 250 tisíc dolarů, aby koupili hotel Commodore. To byl první moment Trumpovy úspěšné kariéry a podle Trumpové by se tak bez ní nestalo. Nechali vybudovat hotely a kasina a i největší kritici Ivany uznávají, že Donald za své miliardy hodně vděčí právě obchodnímu nadání své exmanželky. V roce 1990 byla v USA vyhlášena hoteliérkou roku (manžel jí přitom platil symbolický dolar ročně). Sama vlastnila mimo jiné síť hotelů a stavěla mrakodrapy po celém světě - v Dubaji, v Kataru, v Kostarice či v Austrálii.
Donald na její úspěch žárlil
"Myslím si, že Donald na můj úspěch trochu žárlil, ale nemohl s tím nic dělat. Viděl, kolik vydělávám, takže by mě nikdy nevyhodil. To je problém být v manželství s někým, kdo rád soutěží. Vyhrát totiž může jen jeden. Byla jsem úspěšná a v našem manželství nemohly být dvě hvězdy, takže jedna musela jít," napsala ve své biografii Jak vychovat Trumpa.
Donald, Eric a Ivanka
Ivana měla s Donaldem Trumpem tři děti – Donalda, Erica (na fotografii) a Ivanku. Ivanka mluví plynně anglicky a francouzsky, z rodného jazyka své matky ovládá pouze základy – na rozdíl od bratra Donalda ml., který mluví plynně. Česky se naučil díky tomu, že trávil prázdniny u dědečka na Moravě. Všichni potomci mají za sebou praxi v rodinných firmách a chodili do elitních soukromých škol na Manhattanu. „Logistika, jak děti do škol dostat, byla noční můra. Měli jsme limuzíny a firemní auta s řidiči, kteří je do školy vozili a vyzvedávali,“ píše jejich matka ve své autobiografii.
Cílevědomá matka
"Zásluha za to, jak jsou mé děti vychované a jak jsou skvělé, patří mně," píše ve své autobiografii Trumpová. V té se také netají tím, že byla přísná matka, která jasně věděla, kudy chce své děti směřovat. "Eric nenáviděl lyžování, a když mi řekl, že nechce jet do Aspenu a nechce lyžovat, tak jsem mu oznámila, že do Aspenu pojede a lyžovat bude. Konec debaty," popsala.
Po jejich rozvodu Trump údajně volal Ivaně s tím, že si chce nechat Donalda. "Tak jsem mu řekla, ať si ho nechá, že mám další dvě děti k vychovávání. O deset minut později jej bodyguard přivedl zpět," píše v knize.
Dcera Ivanka Trumpová
Svou dceru vedla bývalá československá modelka k modelingu od jejího mládí a ve své biografii píše o tom, jak ji malá Ivanka každý večer musela pozorovat, když se chystala na luxusní večírky a benefiční akce. V záři reflektorů se začala Ivanka objevovat už v devíti letech, kdy dávala rozhovory do bulvárních magazínů.
Její dcera si modeling příliš neužívala
V šestnácti letech se Ivanka objevila na obálce známého amerického časopisu Seventeen. Předváděla také na módních týdnech v New Yorku, Sydney a pro značky jako Versace a Thierry Mugler. I když byla tváří kampaně Tommy Hilfiger a v modelingu se jí dařilo, v roce 2007 řekla magazínu Marie Claire, že pro ni byl modeling útěkem z internátní školy. Také přiznala, že si modeling jako takový "příliš neužívala". Během prezidentské kariéry svého otce působila jako poradkyně Bílého domu a za svou práci nepobírala žádný plat.
Vstávala brzy ráno
Ivana Trumpová říkávala, že podstatou jejího úspěchu je sebevědomí a především chuť pracovat. "Vstanu o šesté a celý den tvrdě pracuji. Spím jen čtyři hodiny denně," řekla. Aktivit má celou řadu, kromě již zmiňovaných hotelů a stavby mrakodrapů prodává přes teleshopping vlastní kosmetiku, oblečení, módní doplňky nebo šperky.
Ve své biografii píše o tom, že věří v rutinu, rozvrhy a puntičkářství. Je pyšná na to, že své děti nikdy nekojila, a když o víkendech pracovala, její děti se musely samy zabavit v její kanceláři.
Spisovatelka
Napsala několik knih, kromě autobiografické knížky Jak vychovat Trumpa, která odhaluje život v komunistickém Československu, manželství a bouřlivý rozvod s Trumpem i výchovu jejich dětí, napsala také knihy Jen z lásky, Volná pro lásku a To nejlepší teprve přijde. Měla také svou vlastní reality show Ivana Young Man, ve které pomáhala rozvedeným ženám hledat partnera.
Její názor na nelegální migranty
V září minulého roku v rozhovoru pro britskou televizní stanici ITV prohlásila, že nelegální migranti v Americe kradou a znásilňují ženy. "Lidé musí do naší země vstoupit legálně, najít si práci a platit daně jako ostatní Američané. Ale spousta lidí se ani neobléká jako Američané. Nosí, cokoli je napadne, nemají práci, kradou a znásilňují ženy. Takto jsme si to nepředstavovali," řekla Trumpová. Moderátorka na její vyjádření reagovala slovy: "To, co jste řekla, připadá jistě spoustě lidí jako urážka. Sama jste imigrantka. Nechápete snad, že někteří lidé touží po lepším životě? To, jak je popisujete, je tedy popravdě dost nelidské." Kritiku sklidila nejen Trumpová, ale také samotná televize, že Trumpovou vůbec do pořadu pozvala.
Plastické operace
Ivana Trumpová měla několik plastických operací, u kterých platí, že "čeho je moc, toho je příliš."
Mluvila pěti jazyky
Trumpová údajně mluvila pěti jazyky, ale v poslední letech při návštěvách Česka často mívala problém s hledáním slovíček. Rodný jazyk prý trochu zapomínala.
Desetinásobná babička
Trumpová byla zasloužilou babičkou deseti vnoučat, ta ji však nesměla oslovovat babičko. "Děti mi neříkají grandma (babička), ale glam-ma (půvabná maminka), nebo ty nejmladší Ivana-ma. Užíváme si spolu, protože život je krátký. Přijdou sem, nebo já jedu k nim. Hraji si s nimi, ale po třech čtyřech hodinách je hned vrátím zpátky. Nemám zapotřebí měnit plenky. Takže to funguje perfektně," citoval před lety Trumpovou list Huffington Post.
Smrt Ivany Trumpové
O jejím úmrtí informoval v červenci 2022 na své sociální síti Donald Trump, prohlášení vydala také rodina. „S velkým zármutkem oznamuji všem, kteří ji milovali, a těch je mnoho, že Ivana Trumpová zemřela u sebe doma v New Yorku,“ napsal Trump na síti Truth Social. „Byla to báječná, krásná a úžasná žena, která vedla skvělý a inspirativní život. Její pýchou a radostí byly její tři děti, Donald junior, Ivanka a Eric. Byla na ně tak pyšná, stejně jako jsme my všichni byli pyšní na ni. Odpočívej v pokoji, Ivano!“ doplnil.
Zpravodajský web ABC News s odkazem na newyorský hasičský sbor uvedl, že manhattanští záchranáři byli přivoláni na pomoc kvůli zástavě srdce. V bytě na Upper East Side, kde Trumpová bydlela, ve 12:30 místního času (18:30 SELČ) našli 73letou ženu. Web s odkazem na newyorskou policii píše, že byla na místě prohlášena za mrtvou. V prohlášení Trumpovy rodiny ani v příspěvku bývalého prezidenta příčina úmrtí Ivany Trumpové uvedena není.