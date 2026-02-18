Přeskočit na obsah
19. 2.
"To číslo zní příšerně." Simona Krainová slaví 53 let, školu k úspěchu nepotřebovala

Simona KrainováFoto: Profimedia
Simona KrainováFoto: Profimedia
Těší se z úspěšné kariéry, studium hodila za hlavu. „Kdybych dodělala střední školu, moje odměna za ni by byla maturita a možná nějaká průměrná práce s průměrným platem a za hranice bych se podívala maximálně do Ruska a do Bulharska,“ trvá na svém rozhodnutí. Simona Krainová dnes slaví třiapadesáté narozeniny.

Modelka Simona Krainová dnes slaví neuvěřitelných padesát let. V šestnácti letech nechala střední školy a rozhodla se hledat štěstí v Paříži. Navzdory krušným začátkům se rozhodla vytrvat a její snaha se vyplatila. Brzy začala spolupracovat s uznávanými módními domy a objevila se na titulkách světových časopisů. V roce 2001 ji magazín Snuff zařadil mezi padesát nejkrásnějších žen světa.

Na to, jak šel čas se Simonou Krainovou, se podívejte do naší galerie.

Dětství

Simona Krainová
Simona KrainováFoto: archiv Simony Krainové

Simona Krainová se narodila 19. února 1973 v Havířově. Má starší sestru Yvonu a jejich rodiče žijí ve spokojeném manželství už přes 55 let. Krainová má za sebou úspěšnou kariéru modelky, přesto si v dětství přála být klukem.

"Když mi bylo šest, ustřihla jsem si na Těrlické přehradě ofinu krejčovskými nůžkami, které jsem vzala babičce," vzpomínala.

