Tatiana Dyková někdy schválně zapomíná telefon. I díky tomu se tolik nestresuje

No, jako malá vůbec. Právě bohužel, bohužel. Ale teď zase o to víc - nejenom o Egypt, ale vůbec o tu historii. Když objevím něco, co mě zaujme, tak potom opravdu mě to baví hledat a dozvídat se, jít i na takovou výstavu. Řekla bych, že základní školu a vůbec první část toho vzdělávání jsem nedávala, to jsem byla trošku neposeda. Ale teď to doháním a je to tím, že můžu, tak svobodně. A když chci, tak jo, a když nechci, tohle mě nezajímá, tak ne. Je to takový svobodnější přístup k tomu vzdělávání.