Starý rok skončil a mnohé české celebrity vyrazily do zahraničí. Mezi ně patří i herečka Veronika Žilková, která ale během cesty stihla porušit soudem vydaný zákaz. Jestli to bylo schválně, nebo jen nedbalostí, ví jen ona sama. Naproti tomu řada dalších se vydala na hory, kde Veronika Arichteva ukázala svému malému synovi jednu starou, ale stále účinnou škodolibost.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.