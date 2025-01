„Jizvy jsem schovávala,“ říká o odstranění prsou Marta Jandová

„Vaječníky musely pryč, a tak jsme to vzali jedním vrzem. Není to na první pohled vidět, tehdy mi bylo 44 let a to, že nebudu mít menstruaci, mi vůbec nevadilo. Člověk bere hormony, které nahrazují to, co vaječníky produkují, a mně to sedlo skvěle,“ svěřila se v talkshow Face to Face s tím, že vyrovnat se se ztrátou prsou pro ni bylo o poznání těžší. „Prsa jsou ale viditelná, je tam jizva přes celý hrudník, je to nepěkné. I když jsem je nikdy nikomu cizímu neukazovala, prsa pro mě byla symbolem sexuality. Prsa tam zůstanou, jen se může odstranit mléčná žláza a dá se to domodelovat, takže je stále mám,“ prozradila zpěvačka.