Diváci oslavují odchod Deny: Mluvila o přetvářce druhých, ale kritika míří na ni

Zdánlivě romantické rande skončilo ostrou výměnou názorů a odchodem Deny

Co mělo být idylickým večerem při západu slunce, se proměnilo v ostrou výměnu názorů, po níž se Jan rozhodl večeři předčasně ukončit. Deny se po této situaci už do vily nevrátila, což ostatní soutěžící oslavily s viditelnou úlevou.

Na svém Instagramu Deny reagovala na svůj odchod slovy: „Ráda bych připomněla, že každý má právo na svůj názor, ale prosím, zkuste být ohleduplní. Reality show Bachelor není soutěž o nejlepší kamarádku, ale o srdce jednoho muže. Bohužel přetvářka a toxická pozitivita dokážou vzít chvílím autenticitu a kouzlo.“ Dále dodala: „Díky bohu za to štěstí, že si dneska můžeme vybírat, kdo nás bude obklopovat. Nikdo jiný nežije tvůj život a nikdo by ho nezvládl líp než ty sám. Nestěžuju si, nehraju oběť. Naučila jsem se respektovat svoje hranice. To, co jsem zažila, mě zbavilo poslední kapky naivity a udělalo mě silnější.“