Slavné rodiny: Podívejte se, jak vypadají a komu jsou podobní potomci českých celebrit

Natálie Jirásková, Iva Kubelková, Karolína JiráskováFoto: Profimedia
Natálie Jirásková, Iva Kubelková, Karolína JiráskováFoto: Profimedia
Daniela Straková

Narození miminka vždycky vzbudí zájem, zvlášť když jde o potomka někoho ze známých osobností. Jenže čas letí a děti rostou jako z vody. Podívejte se sami.

Nedávno jsme mnohé z nich vídali na titulkách časopisů pro maminky jako roztomilá mimina a batolata. Jenže uplynulo pár let a skoro byste je nepoznali. Někteří potomci našich celebrit jsou právě v pubertě, jiní už jsou dospělí. Podívejte se v naší grafice.

Dcery Ivy Kubelkové

Dcery modelky a moderátorky Ivy Kubelkové starší Natálie a mladší Karolína. Takto se společně objevily na karlovarském festivalu v roce 2022.

ČTĚTE TAKÉ: Iva Kubelková se v nové reklamní kampani svlékla společně s dcerou Natálií

Natálie Jirásková, Iva Kubelková, Karolína Jirásková
Foto: Profimedia
