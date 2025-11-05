Slavné rodiny: Podívejte se, jak vypadají a komu jsou podobní potomci českých celebrit

Nedávno jsme mnohé z nich vídali na titulkách časopisů pro maminky jako roztomilá mimina a batolata. Jenže uplynulo pár let a skoro byste je nepoznali. Někteří potomci našich celebrit jsou právě v pubertě, jiní už jsou dospělí. Podívejte se v naší grafice.
Reklama
Dcery Ivy Kubelkové
Dcery modelky a moderátorky Ivy Kubelkové – starší Natálie a mladší Karolína. Takto se společně objevily na karlovarském festivalu v roce 2022.
ČTĚTE TAKÉ: Iva Kubelková se v nové reklamní kampani svlékla společně s dcerou Natálií
Dcery Ivy Kubelkové
Dcery modelky a moderátorky Ivy Kubelkové – starší Natálie a mladší Karolína. Takto se společně objevily na karlovarském festivalu v roce 2022.
ČTĚTE TAKÉ: Iva Kubelková se v nové reklamní kampani svlékla společně s dcerou Natálií
Modelka
Natálii je 21 let a několik let randila se zpěvákem a hercem Adamem Mišíkem. Teď se ale víc zaměřuje na svou kariéru – vydala se ve stopách maminky a dala se na modeling.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Nebyli jsme spolu už od března,“ prozradila o rozchodu s Mišíkem Jirásková
Bruno Fidelius Janáček
Jednadvacetiletý Bruno je nejstarším potomkem Ani Geislerové. Svou mámu dávno přerostl. Do společnosti spolu vyrazili před několika lety například na premiéru Avengers.
Reklama
Stella Ginger Janáčková
Stella Ginger Janáčková v roce 2018 rostla do krásy. Není divu, její máma patří k nejstylovějším českým herečkám.
Modelka a herečka
Samotná Stella se v posledních letech se profiluje jako čím dál výraznější osobnost s vlastním stylem. „Myslím, že je krásná. Do jejího stylu jí nemluvím, proto jsem také chtěla, aby si to jela po své ose a vůbec nebyla pod žádným tlakem,“ prozradila na svou dceru Geislerová. Stellu přezdívá „moje pálivá paprička“.
Nikola Mráček
Urostlý muž v bekovce není partnerem oblíbené moderátorky Karly Mráčkové, ale jejím dospělým synem Nikolou. Je mu přes třicet a pracuje v oblasti realit. Maminku občas doprovodí do společnosti.
Reklama
Artur Šípek
Dnes již dospělý Artur podobou nezapře svého otce Bořka Šípka, který zemřel v roce 2016. Se svou maminkou Leonou Machálkovou mají hezký vztah, občas ji doprovází do společnosti.
Bibiana Nesvadbová
Dcera spisovatelky Báry Nesvadbové a exministra Karla Březiny. Bibiana je již dospělá, byť na této fotce má ještě před maturitou.
Marina Mrázová
Dcera Mahuleny Bočanové a Viktora Mráze se narodila s lehkým mentálním postižením, takže stále vyžaduje zvýšenou pozornost a péči. Té se jí ale od Mahuleny dostává vrchovatě.
Reklama
Mahulenina Marinka
„Je to boj,“ přiznává Mahulena, která je smířená s tím, že o momentálně dvaadvacetiletou Marinku bude pečovat pořád.
Nikol Brzesková
Nikol Brzesková je dcerou bývalé královny krásy Moniky Žídkové, která se ale modelingu už dávno nevěnuje. Svou dceru Nikol vyvedla dříve také na jeden z večerů StarDance, kde vypadaly na první pohled jako sestry.
Paní doktorka
Nikol momentálně studuje lékařskou fakultu a nedávno se zasnoubila.
Reklama
Jakub a Matěj Marešové
Synové Leoše Mareše a jeho bývalé ženy Moniky už také nejsou žádná mimina. Na fotce jsou oba se současnou manželkou Leoše.
V současnosti
Mladšímu Markovi je 13 let, zatímco 20letý Jakub loni odjel studovat do USA, kde se na prestižní univerzitě věnuje také vrcholovému vodnímu lyžování.
Viktorie Genzerová
Viktorie Genzerová je dcerou tanečníka, herce a showmana Richarda Genzera a vynikající zpěvačky a hudební pedagožky Lindy Finkové.
Reklama
Vdaná paní
Vystudovala marketingovou komunikaci a management, získala inženýrský titul. Loni se ve svých 23 letech provdala za tenistu Davida Šodka.
Amélie Pokorná
Amélie je dcerou Lucie Zedníčkové a Vítka Pokorného. Hraje od malička v muzikálech i ve filmech a podobu se svou maminkou rozhodně nezapře. Takto spolu vyrazily na slavnostní premiéru filmu Spolu do pražského kina Lucerna před několika lety.
Narozeniny 8. listopadu
Brzy oslaví 21. narozeniny.
Reklama
Jakub Svoboda
Synovi Jakubovi, kterého má Vendula Pizingerová (Svobodová) se zesnulým skladatelem Karlem Svobodou, je už 20 let.
Jinou cestou
Ačkoli se může pochlubit absolutním hudebním sluchem po otci, kariéru v této oblasti nemá v plánu. Soukromí si chrání – objevuje se jen sporadicky na instagramu nadace Pizingerové Kapka naděje. Zajímají ho spíše zvířata a sport. Studuje obor veterinární specialista.
Filip Kratochvíl
Syn Lucie Bílé Filip je už dospělý muž, je mu 30 let. Věnuje se režii, točil mamince i hudební videoklipy. O mediální pozornost ale příliš nestojí.
Reklama
Tobias Fetterlein
Tobias je nejstarším potomkem topmodelky Terezy Maxové. Jeho otcem je dánský tenista Frederik Fetterlein. Podle dostupných informací se chce v budoucnu věnovat archeologii.
Sofie Anna Švehlíková
Sofie Anna je dcerou Jitky Schneiderové a Davida Švehlíka. Je jí 19 let a zajímá se mimo jiné o svět módy, stala se například jednou z tváří dětské kampaně pro podzim a zimu 2017/2018 návrhářky Ivany Mentlové. Takto svou maminku doprovodila v minulosti i na pražský Fashion Week.
Ve šlépějích rodičů
Sofie Anna se nakonec dala i na hereckou dráhu a zahrála si i po boku svojí mámy v divadle, ačkoli herectví nestudovala. „Asi mě ovlivnilo i domácí prostředí, vidím, že není dobré sázet jenom na jednu kartu, protože je to nejistá profese. Ale hlavně si myslím, že herectví má studovat ten, kdo po tom touží. Já tu touhu nikdy neměla. Zato mám velkou touhu se mu věnovat. A ráda si vezmu nějaké kurzy, protože je dobré dál se v tomhle směru posouvat. Ale DAMU jsem prostě necítila jako svoji cestu,“ vysvětlovala pro iDnes.cz. Přesto se její herecká kariéra začíná rozjíždět: letos si zahrála ve dvou filmech, Záhada strašidelného zámku a Na druhé straně léta.
Reklama
Kristián Partyš
Kristián Partyš, syn moderátorky Gabriely Partyšové, je na fotce před pubertou. Maminka mu po mediálně propíraném rozvodu s jeho otcem Josefem Koktou nechala raději změnit příjmení.
Prestižní škola
V současnosti je Kristián už dospělý a studuje na prestižní univerzitě St. Andrews ve Skotsku.
Amélie a Max Dolanští
Herecký pár Lenka Vlasáková a Jan Dolanský vychovávají celkem čtyři děti. Spolu přivedli na svět tři potomky – Amélii, Maxe a Johana. Lenka má z prvního manželství ještě dceru Sofii. Na fotce je Amélie a Max, když jim bylo 15, respektive 13 let.
Reklama
Max Dolanský dnes
Maxi je dnes dvacet let a dal se na herectví. Amélie má také umělecké plány, ale v poněkud jiném oboru. „Ráda tvořím. Od všeho trošku, ráda zkouším nové věci. Mám vystudovaný oděv, takže jsem šila oblečení, věnovala jsem se i sochařině, zkusila jsem i divadlo. Kromě toho hraju na spoustu hudebních nástrojů, mám kapelu…“ prozradila pro Super.cz.
Kordula Stropnická
Kordula, dcera Veroniky Žilkové a Martina Stropnického, už oslavila 20. narozeniny. Nezapře v sobě umělecké geny. Ve filmu si ale zatím zahrála pouze jednou a ještě v roce 2016. Vyzkoušela si i modeling, ale svou kariéru vidí jinde. Momentálně studuje ekonomii na vysoké škole a aktivně se věnuje jezdectví. Na snímku pózuje se sestrou Agátou Hanychovou.
David Žbirka
Syn Mira Žbirky jde ve stopách svého otce. Má svoji kapelu a kromě toho se v branži věnuje i režii. Mimo jiné natočil klip k písničce Skúška snov, kterou Miro Žbirka nahrál s Katarínou Knechtovou na album Abbey Road.
Všechny štítky
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama