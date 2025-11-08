Oblíbená herečka a dabérka Simona Postlerová nečekaně zemřela 5. května ve svých 59 letech. Byla nalezena ve svém bytě na pražských Vinohradech. Její hlas neodmyslitelně patří k Lorelai ze seriálu Gilmorova děvčata a pravidelně jím k divákům promlouvala i Cate Blanchett. Česká herečka, kterou málokdy bylo možné potkat bez šátku na hlavě, měla v životě naloženo jako málokdo – v roce 2016 ovdověla, navíc se starala o dospělého syna s autismem.
Zavzpomínejte na Simonu Postlerovou, která by dnes oslavila své 61. narozeniny, v galerii.