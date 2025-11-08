8. 11. Bohumír
Úspěchy vyměnila za péči o syna. Simona Postlerová by oslavila 61. narozeniny

Simona Postlerová
Simona PostlerováFoto: CTK
Simona Postlerová
Simona PostlerováFoto: CTK
Daniela Straková
Daniela Straková

Simona Postlerová se narodila do umělecké rodiny a od dětství chtěla být herečkou. V Národním divadle potkala svou životní lásku, jazzmana Zdeňka Hráška. Ten v roce 2016 podlehl rakovině. Známá dabérka se sama starala o syna s autismem, by dnes slavila své 61. narozeniny.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Oblíbená herečka a dabérka Simona Postlerová nečekaně zemřela 5. května ve svých 59 letech. Byla nalezena ve svém bytě na pražských Vinohradech. Její hlas neodmyslitelně patří k Lorelai ze seriálu Gilmorova děvčata a pravidelně jím k divákům promlouvala i Cate Blanchett. Česká herečka, kterou málokdy bylo možné potkat bez šátku na hlavě, měla v životě naloženo jako málokdo v roce 2016 ovdověla, navíc se starala o dospělého syna s autismem.

Zavzpomínejte na Simonu Postlerovou, která by dnes oslavila své 61. narozeniny, v galerii.

Dětství

Simona Postlerová se narodila 9. listopadu 1964 v Plzni do umělecké rodiny. Otec byl režisérem a matka herečkou a Postlerová si už od dětství přála mít stejné povolání jako maminka.

Simona Postlerová
Foto: Profimedia
