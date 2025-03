"S Danielou žiju zodpovědněji," říká o manželce Ondřej Brzobohatý

„Já vlastně vůbec nevím, co to znamená. Jak moc by měla být ta svoboda po sňatku omezená. Každý pár to má přece nastavené jinak, tak jak sami chtějí a jak jim to vyhovuje. Nepamatuji se, že bych se před svatbou nějak extrémně loučil se svobodou. A při tom třetím manželství, které teď mám, si určitě nepřipadám nějak omezovaný,“ vysekl poklonu své ženě Daniele.