Svléknout se za 20 tisíc? Zapomeňte! Největší herecké stydlivky překvapí

Když se před pěti lety ptali Jamieho Dornana, představitele hlavní mužské role ve filmech 50 odstínů…, co je pravdy na tom, že mu studio nabídlo příplatek milion dolarů, když se ve filmu objeví v celé své kráse, odpověděl: "Bylo to 30 milionů dolarů - když ukážu jedno varle." Tuhle větu pak ocitovala řada světových magazínů. V překladu se ale ztratilo, že svou poznámku doplnil herec ironickým smíchem a dovětkem: "Ne, to se nestalo. Žádný příplatek za nahotu mi nikdo nenabídl." V rozhovoru pro magazín Elle pak Dornan dodává, že jeho zadek uvidíte ve filmu docela často, ukazovat zbytek mu ale nepřišlo podstatné. "Netočíme porno," vysvětlil herec.

I v Česku máme herce a herečky, kteří se odmítají svlékat před kamerou. V naší galerii největších stydlínů a stydlivek proto najdete cizince i našince.