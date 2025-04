Michala Davida zbil na plese miliardář Richard Chlad. Zpěvák to ale schytal omylem

Přestože dříve Hájka a Chlada pojilo přátelství, nyní jsou jejich vztahy na bodu mrazu. Z velké části za to může Hájkovo vyjadřování na adresu Chladovy manželky. Miliardář se tak rozhodl, že si s Hájkem celou záležitost vyřídí „ručně stručně“. Jenže došlo k omylu. „Hájek se začal loučit s Michalem Davidem, vedle seděl Richard Chlad, rozmáchl se a chtěl Hájka udeřit. Tomu se ale jako bývalému boxerovi podařilo uhnout. A bohužel to schytal Michal David přímo do zátylku! Chlad se rozpřáhl podruhé, Hájek zase uhnul a znovu to schytal Michal! Tentokrát levačkou do čela,“ popsal Blesku jeden z hostů plesu.