Rytmuse okradl bratr gembler

Rytmus, vlastním jménem Patrik Vrbovský, je slovenský rapper, zpěvák, herec, televizní osobnost a zakladatel skupiny Kontrafakt. Jako úspěšný a známý umělec ale musel řešit i situace, kdy se ho pokusili okrást cizí lidé nebo obchodní partneři. Největší rána přišla ve chvíli, kdy zjistil, že ho o značnou část peněz připravil jeho vlastní bratr.

(Ne)Věř vlastní rodině

Říká se, že člověk by měl věřit jen své vlastní rodině. Ale i v tomto případě, se sám Rytmus přesvědčil, že je to chyba. V podcastu Vojta Žižka totiž přiznal, že ho okradl o peníze jeho vlastní bratr. "Ano, přesně tak. Měl přístup k mým účtům, protože mě oklamalo hodně lidí," svěřil se. "Byli to manažeři a lidé, co byli se mnou. Tak jsem si řekl, že můj brácha, ten mě přece neokrade. Takže jsem se rozhodl, že budu pracovat se svým bratrem," pokračoval s tím, že tehdy udělal rozhodnutí, kterého pak litoval.

Bezedná karta byla pro závislého velkým lákadlem

"Když měl přístup k těmto věcem, tak začal žít můj život. Zajebalo mu. Automaty a nevím co," uvedl Rytmus s tím, že jeho bratr trpěl závislostí na hazardních automatech. "Tím, že měl přístup k mému účtu, tak nemusím říkat, že když má gambler přístup na bezednou kartu, tak jak to asi dopadne," přiznal rapper. Po nějaké době však Rytmus zjistil, co se děje. "On si potichoučku vybíral a já jsem o tom nevěděl. Trvalo to do doby, než jsme zjistili, že mi strašně chybí hodně peněz, i když jsem hodně vydělal," uzavřel svůj příběh.