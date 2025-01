"Bylo to hop anebo trop," říká Simona Stašová o operaci své maminky

Prozradila také, jak na tom její maminka momentálně je. „Ještě tím, že to bylo na krku, tak samozřejmě trochu chraptí,“ přiznala. Hned ale neopomněla dodat, jak moc svou matku obdivuje. „Je to prostě kočka. Ve skoro devadesáti čtyřech letech šla do hluboké narkózy a rozhodla se sama. Sama se rozhodla, že tohle je lepší než špatně dýchat. Už nemohla. Byl to risk, bylo to hop nebo trop, a je to hop,“ dodala s úlevou.