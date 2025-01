Se zesnulým Petrem Hannigem Bílá dlouhé roky nemluvila. Kvůli čemu se rozkmotřili?

Zpěvačka totiž nedovolila, aby na kompilaci byla jediná její píseň, kterou pro ni Hannig složil. „Ona se za mě stydí. Je mi to nesmírně líto a nechápu to. Kde by dneska byla bez Neposlušných tenisek? Možná nikde,“ posteskl si podle své partnerky Silvie. Bílá se totiž od svých hudebních začátků snaží už dlouhou dobu distancovat a písně z tohoto období nezpívá a nedává souhlas k jejich znovuvydání.