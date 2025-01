Dohodou nakonec skončil spor prince Harryho, mladšího syna britského krále Karla III. s deníkem The Sun, spadajícím pod společnost News Grop Newspapers (NGN), jež patří do majetku mediálního magnáta Ruperta Murdocha. Vydavatelství se přiznalo k zasahování do osobního života prince Harryho i jeho matky Diany, zesnulé princezny z Walesu, které mělo probíhat v letech 1996-2011.