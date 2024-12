Ptáčková končí ve StarDance. Haterům vzkázala: „Zvedněte zadek a běžte něco dělat"

Devátý večer StarDance je již minulostí a soutěž opustil další taneční pár. Do finále nepostoupili Martina Ptáčková a Dominik Vodička. O vítězství se tak utkají zbývající tři páry. Semifinálový večer StarDance přinesl spoustu napětí a emocí. Přímý postup si zajistily dva páry: Oskar Hes s Kateřinou Bartuněk Hrstkovou a překvapivě i Lucie Vondráčková s Lukášem Bartuňkem. Zbývající dvojice se musely utkat v rozstřelu, kde měly možnost zatančit libovolný tanec ze svého dosavadního repertoáru.

Marta Dancingerová s Martinem Prágrem vsadili na energický jive. „My jsme si říkali, co jiného do rozstřelu, než jive,“ komentovala Dancingerová s úsměvem. Martina Ptáčková s Dominikem Vodičkou naopak zvolili romantický valčík. „Je to tanec, ve kterém se cítím dobře, a byl hned na začátku... Takže pro mě znamená mnohem víc,“ svěřila se Ptáčková.

Porota byla nadšená z výkonů obou párů. „Vy byste si oba dva páry fakt strašně zasloužily být v tom finále. To bylo úžasné, úžasné,“ chválila porotkyně Tatiana Drexler. O výsledku však rozhodovali už jen diváci, kteří zvolili jasně: soutěž těsně před finále opustili Martina Ptáčková a Dominik Vodička.