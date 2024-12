A přestože se i přes bolest snažil nacvičovat dál, druhý den raději navštívil lékaře. „Hlásí se ‘kulha’ Vodička. Bolelo mě to jak blázen! Nemohl jsem ani pokrčit nohu, jak to oteklo. Zašel jsem si radši na rentgen. Dobrá zpráva je, že to nejsou vazy. Je to jen naražená kost, která může splasknout. Budeme mazat a chladit,“ věří tanečník, že i přesto v sobotním semifinále podají skvělý výkon.