André Reinders promluvil o rozvodu s Hanou Mašlíkovou: „Je to velká životní prohra“

„Asi se k tomu moc vyjadřovat nechci. Náš rozvod prakticky proběhl už před rokem, tohle bylo jen nějaké finální potvrzení. Pro nás oba si myslím, že je to velká životní prohra. Ale bohužel i to se děje,“ říká smířeně Reinders. A přestože se prý nedá očekávat, že by v nejbližší době byli s exmanželkou blízkými přáteli, rozešli se v klidu. „Majetek i péči o syna jsme spolu měli vyřešené už dávno,“ dodal pro Extra.cz.