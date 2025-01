Jennifer Anistonová přiznala vážné zdravotní problémy

A přestože je ve skvělé formě, je jedna věc, která ji pronásleduje už od mládí - a tím je problém se spánkem. „Máme to spolu těžké, hlavně posledních deset, patnáct let. Mám prostě problém vypnout mozek, utišit všechny ty myšlenky. Musím se ve výsledku omezovat v tom, kolik informací za den přijímám, a nastavit si hranice,“ prozradila s tím, že se snaží každý den ulehnout do desáté hodiny večerní. „Některé dny mi to vyjde a klapne to, jindy pro změnu vůbec,“ posteskla si seriálová Rachel.