Ondřej Brzobohatý prolomil mlčení. Přiznal vztah s Danielou Písařovicovou

"Dlouho jsem nad tím, s ohledem na to hezké, co bylo v našem vztahu, jen tiše skřípal zuby. Mám toho však už akorát dost. Na rozdíl od mé exmanželky Taťány nevyhledávám pozornost bulváru, abych v něm následně mohl šířit lži a demagogie, které by druhé očerňovaly a mě v očích veřejnosti vykreslovaly v tom lepším světle. Proč to Taťána dělá? Nechápu," napsal Ondřej Gregor Brzobohatý na svůj instagramový profil. Poprvé se tak vyjádřil ke kauze, která plní média už od prosince.

Důvod, proč se k celé věci po měsících mlčení vyjádřil právě teď, vysvětlil tak, že jeho bývalá manželka, modelka Taťána Kuchařová, podle jeho slov situaci vyhrotila do té podoby, že je nucen se bránit.

Hudebník také poprvé přiznal, že tvoří pár s moderátorkou Danielou Písařovicovou. Rázně však popřel, že by ona nebo kdokoliv jiný stál za rozpadem jeho manželství tak, jak to tvrdí Kuchařová. "Platí fakta, která byla jasně řečena, tedy že od srpna minulého roku byly rozvodové papíry na stole, od září žiju sám a Daniela ani nikdo jiný toho nikdy nebyl příčinou. Daniela se se mnou, tedy s rozvádějícím se a následně rozvedeným mužem, začala blíž stýkat až v průběhu tohoto roku. Kdo nám přeje štěstí, tomu děkuji," uzavřel své vyjádření Brzobohatý s tím, že všem přeje klid a mír.

Na jeho příspěvek Taťána Kuchařová záhy zareagovala stručným komentářem. "Trvám na všem, co jsem řekla. Ondřej lže," napsala na svých profilech na sociálních sítích. Kuchařová dlouhodobě tvrdí, že ji měl Brzobohatý podvádět, a nově Blesku prozradila, že jeho vztah s Písařovicovou začal v době, kdy se oni dva pokoušeli o miminko. Modelka ještě dodala, že se bude snažit o anulaci jejich církevního svazku.