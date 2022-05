Taťána Kuchařová přiznala psychické problémy po rozchodu s Brzobohatým

Koncem loňského roku se rozpadl vztah modelky Taťány Kuchařové a hudebníka Ondřeje Gregora Brzobohatého. Bývalá Miss World nyní prohlásila, že nejhorší období už má za sebou, současně ale přiznala, že si prošla i etapou, kdy jí bylo psychicky velmi špatně a cítila se téměř paralyzovaná. "Měla jsem období, kdy jsem nebyla schopná vůbec nic dělat a byla jsem ráda, že jsem ráno vstala," prohlásila Kuchařová na veletrhu Beauty Forum v Brně.

Kuchařovou podle vlastních slov čeká ještě dlouhá cesta, aby se s rozpadem manželství, které považuje za zradu, vyrovnala. "Jsem určitě za půlkou. Zdravému člověku trvá 6-36 měsíců vzpamatovat se ze ztráty nebo životní změny. Ostatní to zvládnou za týden, za měsíc," popsala Kuchařová.

"Já jsem zdravý člověk, který se s tím vyrovnává standardně. Bylo tam hodně investováno, věřila jsem všemu až do poslední chvíle. Trvá to, ale jsem na dobré cestě. Mám obrovskou podporu přátel, rodiny, lidí, kteří si také prošli toxickým vztahem. Je to na dobré cestě," svěřila se čtyřiatřicetiletá modelka magazínu Super.cz.

Na rozdíl od soukromého života se ale Kuchařové velmi daří po pracovní stránce. Rozjela vlastní značku Iconic, která vyrábí například čokoládu, svíčky nebo kávu, a minulý rok vydala knihu Pokračování příště. "Pracovně to je fantastický, tak teď už jen najít toho parťáka do života," dodala modelka, která se vyhlídky na spokojený vztah nevzdává.