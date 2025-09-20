Ikona počasí
Od drzé školačky k herečce. Dvakrát si vzala stejného, politika Kolářovou zklamala

Daniela Kolářová
Daniela Kolářová
Daniela Kolářová
Daniela Kolářová
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Herečka Daniela Kolářová, která působila v politice, je milovnicí zahradničení a vdala se dvakrát za stejného muže. Pamatujete si všechny její filmové role? A jaké zajímavosti na sebe kdy prozradila?

Daniela Kolářová slaví 21. září své 79. narozeniny. Kolářová se od půlky 60. let minulého století objevila zhruba ve stovce filmů a desítkách seriálů. Sama se považuje hlavně za divadelní herečku.

Herečka, kterou diváci znají z rolí ve snímcích Na samotě u lesa, Léto s kovbojem nebo Vratné lahve, patří stále mezi hvězdy, které televizní a filmoví režiséři s nadšením obsazují. Letos za svoje umění obdržela na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech cenu za celoživotní mistrovství.

Zajímavosti ze života herečky, která se z rolí ztřeštěných dívek dostala až k vážným úlohám, najdete uvnitř naší grafiky.

