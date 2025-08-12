Reklama
"Nemyslím si, že bych byla sexbombou,“ tvrdila o sobě Táňa Pauhofová

Herečka Táňa Pauhofová
Herečka Táňa PauhofováFoto: Libor Fojtík
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Ryšavá kráska, která si zahrála v mnoha filmech a seriálech, patří dlouhá léta mezi nejobsazovanější herecké tváře. Čím chtěla být jako malá, kdo je její manžel a proč sama sebe nepovažuje za sexbombu?

Herečka Táňa Pauhofová, celým jménem Tatiana Pauhofová, se narodila 13. srpna 1983 v Bratislavě. Slovenská kráska se chtěla v dětství stát plastickým chirurgem nebo soudní lékařkou. Nakonec zvolila hereckou dráhu a dnes na Slovensku i v Česku patří mezi nejvyhledávanější hvězdy.

Připomeňte si její nejslavnější role i životní milníky v naší galerii.

