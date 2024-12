Nela Slováková se po sedmi letech rozešla s přítelem

Podnikatelka také tvrdí, že jejich vztah je minulostí už delší dobu. „Není to aktuální zpráva, i přestože jste nás třeba před pár týdny viděli společně, náš rozchod byl už na spadnutí delší dobu, jen jsme to oba pořád moc chtěli nějak zalepit. Důvody jsou naše soukromé, nevěřte žádným zlým spekulacím a zlým jazykům,“ píše dále s tím, že se o nové životní etapě nechce bavit. „Komentáře vypínám, prosím, nepište mi do soukromých zpráv ani pozitivní, ani negativní reakce. Budu vám vděčná, když to budete respektovat! Děkuji i celé jeho rodině za to, jak mě přijmuli a měli mě celých sedm let rádi. Bylo to oboustranné. Děkuji.“