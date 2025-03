"Nejsem opičí matka," říká Linda Rybová o odchodu dětí z domova

Jak se vyrovná s tím, až se rozhodně odejít i poslední dítě, zatím vůbec netuší. „Já to chápu, vůbec jim to nerozmlouvám, ale bude to pro mě neskutečně těžké. Nejsem opičí matka, ale dvacet let jsem všechno v životě směřovala k dětem,“ přiznala Rybová webu Prozeny.cz, že současná situace pro ni není zrovna příjemná. Další zkouškou na psychiku je i to, že se jedné z nejkrásnějších českých hereček blíží padesáté narozeniny.