"Dětem odpovím i na otázky ohledně análního sexu," říká Karin Babinská

A Babinská v rozhovoru uvedla i pár příkladů toho, čemu musela čelit. „Tak třeba? Měla jsi někdy anál? A co když menstruuješ, tak to spolu děláte?" přiblížila otázky svých dcer. "Já bez mrknutí oka jim řeknu pravdu. Ony se nejdřív hihňají, pak se začnou vyptávat a já to všechno vysvětlím, samozřejmě v rámci toho, co to dítě může slyšet. Ale říkám jim od malička pravdu," tvrdí režisérka, podle které je toto ta pravá cesta, jak si vybudovat důvěru. „Když zjistí, že s nimi mluvíš o čemkoliv, tak pak nemají zábrany přijít s těmi velkými věcmi a najednou neexistuje tabu. Protože když ho nestanovíš ty vůči sobě, tak oni udělají totéž. A tohle je nádherný, protože pak mnohem víc víš, co se děje, a nemáš takový strach,“ říká přesvědčeně.