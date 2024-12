Na Karlose Vémolu zavolali policii. Domáhal se svého tygra

Na Karlose zavolali policii

„Místo aby mi ji ukázali, zavolali na mě policii, že tam nemám co dělat. Vůbec to nechápu,“ postěžoval si Karlos Vémola, který spoléhal na dohodu a s úřady spolupracoval právě proto, aby mohl tygřici v budoucnu vídat. „Měl jsem ji odmala a vychoval, takže mě to teď opravdu trápí. Prosil jsem je, ať mi třeba pošlou fotku, že žije a je v pořádku, ale ani to není možné,“ dodal Vémola, který nechápe postup organizace. Otázka, zda tygřice vůbec žije, zůstává podle něj otevřená. Vémola dokonce navrhoval, že by se finančně podílel na jejím umístění a pravidelně za ni platil, aby alespoň občas obdržel její fotografii. „Místo toho vyhlašují sbírky, jen aby mi ji nemuseli ukazovat. Začínám pochybovat, jestli Antonie Ramba ještě vůbec žije,“ uvedl smutně. Karlos Vémola je známý svou láskou ke zvířatům – kromě lvice chová také psa, pštrosy, žraloky, mývaly či krokodýly.