Miluje otužování, ukazuje se nahý a poranil si páteř. Jiří Langmajer slaví 59 let

Po ukončení studií hrál Langmajer v různých divadelních souborech. Roku 1992 nastoupil do angažmá v Divadle pod Palmovkou, kde zůstal až do roku 2005 (s výjimkou let 1998-2000, kdy byl v angažmá Divadla na Vinohradech). Hrál také v Národním divadle, Hudebním divadle Karlín a dalších.

Koncem devadesátých let se na divadelních prknech dočkal prvního většího úspěchu. V roce 1999 se stal držitelem Ceny Thálie pro umělce do 33 let a o čtyři roky později byl nominován na Cenu Alfréda Radoka v kategorii herec roku.