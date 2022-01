Vítězství, které netěší. Vévodkyně dostane od bulváru odškodné ve výši 30 korun

Vévodkyně ze Sussexu se s britským bulvárním listem soudila kvůli zveřejnění dopisu, který psala svému otci, s nímž nemá dobré vztahy. Náhrada pro Meghan Markleovou je však neobvykle nízká, a to zřejmě kvůli tomu, že v minulosti sama podsouvala materiály novinářům.

"Obvykle byste za narušení soukromí dostali 75 až 125 tisíc liber," doplnil pro deník The Guardian mediální právník Mark Stephens. Markleová podle něj obdrží jen jednu libru, protože v minulosti bulváru sama dávala informace ze svého soukromí.

Vydavatele listu Mail on Sunday však nakonec vyjde spor s vévodkyní dráž. Jednak bude muset pokrýt výdaje Markleové na právní zastoupení, což může být až jeden milion liber (29 milionů korun), a jednak se zavázal splatit utajenou částku za porušení jejích autorských práv. Vévodkyně v souvislosti se sporem tvrdila, že jí nejde o peníze, ale o princip. Její mluvčí pak dodal, že získaná částka půjde na charitativní účely.

List Mail on Sunday a dceřiný web MailOnline musely z rozhodnutí soudu také na titulní straně a na homepagi vydat text o tom, že případ prohrály. Soud dokonce uvedl, jakou velikostí písma se má informace v novinách objevit. Bulvární deník si ke zveřejnění textu nakonec vybral 26. prosinec, což je ve Velké Británii jeden z nejklidnějších dní, co se týče zpravodajství.

Letos by se mohl soudit Harry

Meghan Markleová zažalovala vydavatele listu Mail on Sunday Associated Newspapers poté, co v únoru minulého roku zveřejnil dopis adresovaný jejímu otci Thomasi Markleovi. Ručně psaný dopis vévodkyně napsala po svatbě s princem Harrym a novinářům jej předal sám Markle.

Vydavatel se hájil tím, že vévodkyně dopis psala s úmyslem, že může uniknout do médií. Soud však konstatoval, že měla přiměřená očekávání na ochranu svého soukromí.

V tomto roce se dá očekávat, že se pozornost obrátí na manžela Meghan Markleové prince Harryho. Ten zažaloval bulvární deníky The Sun a Daily Mirror za údajné nelegální odposlouchávání telefonu.

