Vévodkyně Meghan žádá 45 milionů za soudní výlohy kvůli zveřejněnému dopisu pro otce

Meghanin tým právníků předal své požadavky soudu, polovinu požadované částky chtěli zaplatit do 14 dnů. Vedle náhrad na soudní výlohy žádají také vrácení Meghanina dopisu a všech jeho kopií. Právníci rovněž požádali soudce, aby bulvárnímu listu nařídil zveřejnit na titulní straně informaci, že Meghan spor vyhrála. Informace by se podle nich měla také "nejméně na šest měsíců" objevit na domovské stránce MailOnline, která je internetovou verzí těchto novin. K těmto požadavkům se dnešní soud nevyjádřil, píše Reuters.

Meghanin právník Ian Mill uvedl, že se nejedná o přehnané požadavky, a že požadovaná suma odpovídá částce, kterou si list zveřejněním článku o Meghan vydělal. Chce také vytvořit odstrašující precedens, píše Reuters.

Devětatřicetiletá vévodkyně ze Sussexu zažalovala společnost Associated Newspapers poté, co Mail on Sunday v únoru 2019 zveřejnil v pěti článcích ručně psaný dopis jejímu otci Thomasi Merkleovi ze srpna 2018. Dopis vévodkyně napsala po svatbě s britským princem v roce 2018. Médiu dopis předal sám Markle, s nímž vévodkyně nemá dobré vztahy. Soudce 11. února ve zkráceném řízení rozhodl, že otisknutí úryvků dopisu bylo "zjevně přehnané, a proto nezákonné", uvedla agentura Reuters. Část žaloby týkající se údajného porušení autorského práva zveřejněním dopisu se podle soudce bude muset rozhodnout v řádném soudním procesu.

Harry a Meghan plní stránky britských novin poslední měsíc prakticky nepřetržitě. Psalo se o nich, když oznámili, že očekávají druhého potomka, když definitivně přestali být členy britské královské rodiny nebo kvůli rozhovoru se známou moderátorkou televizních show Oprah Winfreyovou.

Věřit v rovnost nestačí, musíme pro to každý den něco udělat, motivovala Meghan mladé dívky | Video: 2020 Girl Up Leadership Summit