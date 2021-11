To mění spoustu věcí. Vévodkyně Meghan se omluvila před soudem za své mylné výpovědi

Manželka prince Harryho ve středu přiznala, že u soudu v minulosti pod přísahou nepravdivě vypovídala. Dříve tvrdila, že si velmi přísně chrání soukromí a nikomu nesděluje informace z intimního života. V případě přípravy knihy autorů Omida Scobieho a Carolyn Durandové se však ukázalo, že to není pravda.

Čtyřicetiletá vévodkyně nyní souhlasila s výrokem soudu, že některé informace zatajila. Uvedla, že se podílela na poskytnutí informací pro publikování knihy, přitom slova o tom, že vévodkyně nemá s publikovaným spisem nic společného, předtím potvrdil i tiskový mluvčí manželského páru.

Před soudem vypovídal i bývalý tajemník pro komunikaci Markleové Jason Knauf, který potvrdil, že vévodkyně poznámky ke sdílení s autory sama poskytla. Experti se nyní obávají, že omluva Meghan Markleové ohledně vzniku zmiňované knihy zcela změnila pohled na její postoj k soukromí. Stejně tak se vyjádřila i britská novinářka Camilla Tomineyová v rozhovoru pro LBC, kde řekla, že "evangelium podle Harryho a Meghan má v sobě spoustu trhlin".

Britský soud se v úterý začal zabývat odvoláním bulvárního listu Mail on Sunday, jemuž se nelíbí rozhodnutí, podle kterého musí na titulní straně přiznat, že prohrál soudní při s vévodkyní Meghan, manželkou britského prince Harryho. Uvedla to agentura Reuters. Bulvární list podle březnového rozhodnutí soudu porušil autorská práva, když zveřejnil soukromé dopisy, které Meghan Markleová poslala svému otci, s nímž nemá dobré vztahy.

Londýnský soud již dříve nařídil vydavateli listu Mail on Sunday, společnosti Associated Newspapers, aby zaplatila 450 tisíc liber (13,6 milionu korun) za náklady řízení.

Vévodkyně ze Sussexu zažalovala společnost Associated Newspapers poté, co Mail on Sunday v únoru 2019 zveřejnil v pěti článcích její ručně psaný dopis ze srpna 2018, který adresovala svému otci Thomasi Markleovi. Dopis vévodkyně napsala po svatbě s britským princem v roce 2018. Bulváru dopis předal sám Markle.

Podle právníků Markleové by měl soud odvolání zamítnout, protože další proces umožní opětovné narušení jejího soukromí. List by navíc těžil z "mediálního cirkusu, ve který by nevyhnutelně vyústil".

Mohlo by vás zajímat: Proklatě hluboký výstřih. Meghan se oprostila od pravidel královského šatníku