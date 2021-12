Meghan myslela na sebevraždu, strach o zdraví Alžběty. Co se dělo v královské rodině?

Rok 2021 byl pro královskou rodinu plný zásadních událostí - radostných i takových, které zarmoutily celou Británii. Připomeňte si v galerii nejdůležitější momenty uplynulého roku.

Prohlédnout grafiku

FILE PHOTO: Britain's Prince Harry and Meghan, Duchess of Sussex, are interviewed by Oprah Winfrey in this undated handout photo. Harpo Productions/Joe Pugliese/Handout | Foto: Reuters