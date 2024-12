„Mám zbraň hromadného ničení,“ říká muž s největším penisem na světě

Majitel muzea prozradil, jak ke spolupráci došlo. „Narazil jsem na pořad My Massive C*ck a článek o Mattovi. Zaujala mě nejen velikost jeho údu, ale i jeho otevřený přístup k vlastní tělesnosti.“ Sám Barr pak popsal, že pořídit odlitek nebylo jednoduché. Bylo potřeba hned několik sad, aby se jeho mužství mohlo zvěčnit. Také přiznal, že zpočátku nad nabídkou váhal. „Jako někdo, kdo se úmyslně vyhýbá všemu, co by mohlo působit pornograficky, jsem měl obavy, jestli to nebude pokrytecké,“ přiznal Matt, který nakonec svolil. „Je to vlastně jen lidské tělo, i když moje je možná trochu výjimečné.“