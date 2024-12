Letos je dotančeno! Ve StarDance zvítězili Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková

O titul krále a královny tanečního parketu se utkaly tři soutěžní páry, přičemž triumf slavili Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková. Druhé místo obsadili Marta Dancingerová a Martin Prágr, zatímco bronzovou příčku získali Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk. „Připadám si jako ve snu, myslel jsem, že se mi to jen zdá. Je to neuvěřitelný zážitek. Byla to úžasná cesta, z celého srdce ti, Kateřino, děkuji, nebýt tvojí energie, tak to do finále nedotáhneme,“ řekl dojatý Oskar, který nezapomněl poděkovat ani své mamince, lásce, kamarádům, kolegům a divákům.