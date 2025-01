Kdo může okrást dítě? Nechápe Miss Jitka Nováčková

„Ukrást kolo dítěti… Ach jo. Doteď mi nejde do hlavy, jak je možné, že jsme jej neslyšely nebo že si to tak blízko nám někdo dovolil. Mimochodem byl to přesně den po návratu z bezpečného Finska, tak to bylo nepříjemné probuzení,“ posteskla si. „Ale nechci žít ve strachu a pořád budu věřit v dobré lidi a v to, že šlo o jednorázovou srážku s blbcem,“ snaží se neztrácet optimismus Jitka.