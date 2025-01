V dětství přišli o rodiče. Slavní, kteří se vyrovnali s předčasnou smrtí nejbližších

Herečka Pavla Beretová se na fotkách většinou usmívá. Život se s ní přitom nemazlil. V sedmnácti letech jí zemřela maminka, během několika málo následujících let přišla o sestru i otce. "Je to strašně složitá cesta. Doteď to beru jako zvláštní výzvu. Rozhodla jsem se to ničím nenahrazovat, řekla jsem si: 'Takhle mi to ten život napsal a já se s tím musím nějak srovnat.' Někdy se mi to daří víc a někdy míň. Není to vždycky sranda," odpověděla Pavla Beretová na otázku, jak se člověk s předčasným odchodem svých nejbližších vyrovnává.

Podobnou zkušenost jako Pavla má například i zpěvák Tomáš Klus, který v deseti letech kvůli nehodě v horách přišel o otce. "Dal mi všechno, co mi měl dát," říká po letech smířeně zpěvák, který v dětství ztratil také mladší sestru, a vyrůstal tím pádem jen sám s maminkou.

Podívejte do naší galerie na další známé osobnosti, které v životě čelily podobné ráně osudu.